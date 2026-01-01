Nowa wojna w koalicji. Minister z PSL zaatakował marszałka Sejmu

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-01-01 15:41

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (66 l.) podpisał nowelizację zarządzenia dotyczącego finansowania biur poselskich, która wprowadza nowe zasady rozliczania kosztów używania prywatnych samochodów przez posłów (tzw. „kilometrówek). Zaskakującą opinię o zmianie wygłosił reprezentujący PSL minister infrastruktury. - Nic ona nie pomaga, jeszcze bardziej komplikuje system – stwierdził Dariusz Klimczak (46 l.)!

Włodzimierz Czarzasty

i

Autor: Super Express (2) Włodzimierz Czarzasty
  • Od 1 stycznia w Sejmie obowiązują nowe zasady rozliczania kilometrówek, które wymagają od posłów szczegółowego dokumentowania każdej trasy i wprowadzają miesięczny limit zwrotu w wysokości 1725 zł.
  • Marszałek Włodzimierz Czarzasty uzasadnia zmiany potrzebą większej przejrzystości i kontroli nad wydatkami oraz zakończeniem wieloletnich kontrowersji.
  • Minister infrastruktury Dariusz Klimczak krytykuje nowe przepisy, twierdząc, że komplikują system i nie rozwiązują problemów związanych z rozliczaniem przejazdów posłów spoza Warszawy.

Spór w koalicji o kilometrówki posłów

Od 1 stycznia obowiązują w Sejmie nowe zasady rozliczania tzw. kilometrówek, wprowadzone zarządzeniem marszałka Włodzimierza Czarzastego. Zmiany mają zwiększyć przejrzystość i kontrolę nad wydatkami posłów związanymi z używaniem prywatnych samochodów do celów służbowych. Jak podają media, posłowie tracą możliwość składania ogólnych oświadczeń o kosztach paliwa — od teraz muszą szczegółowo dokumentować każdą trasę, podając datę, cel wyjazdu i liczbę przejechanych kilometrów.

Czy PiS się rozpadnie? Sondaż pokazuje, co myślą Polacy, a w partii trwa walka o władzęNowe przepisy ograniczają także maksymalną kwotę zwrotu: miesięczny limit wynosi 1725 zł, co ma zapobiegać nadużyciom i ujednolicić rozliczenia w skali całego Sejmu. Zmiany obejmują również przejazdy poza okręgiem wyborczym, które dotąd budziły najwięcej wątpliwości — teraz będą podlegały takiej samej, szczegółowej kontroli jak pozostałe trasy. Marszałek podkreśla, że nowe zasady mają odbudować zaufanie publiczne i zakończyć wieloletnie kontrowersje wokół poselskich kilometrówek. - Uważam, że społeczeństwo ma prawo do przejrzystości - zapowiadał Czarzasty po objęciu stanowiska.

Minister krytykuje decyzje marszałka Sejmu

Komentarz do decyzji marszałka Sejmu wygłosił minister infrastruktury, zapytany o tę kwestię podczas konferencji prasowej. - Nic ona nie pomaga, jeszcze bardziej komplikuje system – stwierdził Dariusz Klimczak. - Wyborcy oczekiwali, że będzie jasny i czytelny system rozliczania, albo tych „kilometrówek” nie będzie. Trzeba się zdecydować na jeden wariant – dodał polityk PSL i stwierdził, że nie wyobraża sobie rozliczeń posłów, którzy nie mieszkają w Warszawie albo pod Warszawą. Klimczak stwierdził też, że oczekuje zmian w Kancelarii Sejmu, bo jego zdaniem „funkcjonuje jak w PRL”.

Polityka SE Google News
Dzień z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym
62 zdjęcia
Sonda
Czy Włodzimierz Czarzasty to dobry marszałek Sejmu?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DARIUSZ KLIMCZAK
KILOMETRÓWKA W SEJMIE
WŁODZIMIERZ CZARZASTY