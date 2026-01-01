Premier Tusk, w noworocznym nagraniu do Europejczyków, przedstawił Polskę jako wzór do naśladowania w 2025 roku, podkreślając jej dynamikę i skuteczność.

Wśród sukcesów Polski wymienił bezpieczną granicę wschodnią, twardą politykę azylową, budowę największej armii w UE oraz skuteczną walkę z przestępczością.

Polska odnotowała imponujące sukcesy demograficzne (ponad 8 tys. dzieci dzięki in vitro) i gospodarcze (wzrost PKB, niskie bezrobocie, spadająca inflacja).

Premier zaznaczył także, że Polska stała się dynamicznym węzłem logistycznym z rozwijającą się infrastrukturą i liderem w rewolucji energetycznej.

Premier Donald Tusk w swoim noworocznym nagraniu, skierowanym do Europejczyków, nakreślił wizję Polski jako wzoru do naśladowania. W swoim wystąpieniu, pełnym dumy z osiągnięć kraju, zaapelował: "Bądźcie jak Polska - energiczni, odważni i bezpieczni". Wśród sukcesów Polski wymienił m.in. bezpieczeństwo granic, politykę azylową oraz imponujący wzrost gospodarczy.

Polska - powody do dumy w 2025 roku

W nagraniu opublikowanym na platformie X, premier Tusk wyraził dumę z osiągnięć Polski w 2025 roku. Podkreślił, że kraj stał się wzorem w wielu dziedzinach, prezentując dynamikę i skuteczność w działaniach.

Jednym z kluczowych elementów, na które zwrócił uwagę premier, jest "bezpieczna i szczelna granica wschodnia" oraz "odpowiedzialna i twarda polityka azylowa". Donald Tusk podkreślił, że Polska stała się wzorem do naśladowania dla całej Europy, co zaowocowało ponad 90-procentowym spadkiem liczby migrantów przekraczających granice kraju.

Premier zaznaczył, że Polska aktywnie buduje "największą nowoczesną armię w UE", aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno swojemu krajowi, jak i całej Europie, w obliczu wyzwań ze strony Wschodu. Inwestycje w obronność mają na celu wzmocnienie pozycji Polski jako gwaranta stabilności w regionie.

Tusk zwrócił również uwagę na "skuteczną politykę walki z przestępczością", dzięki której Polska skutecznie ściga m.in. sabotażystów nasyłanych przez Rosjan. Działania te mają na celu ochronę bezpieczeństwa wewnętrznego kraju i zapobieganie destabilizacji.

Premier z dumą wspomniał o rankingu magazynu Forbes, w którym Warszawa została uznana za najatrakcyjniejsze europejskie miasto do odwiedzenia w 2026 roku. To dowód na dynamiczny rozwój stolicy i jej rosnącą popularność wśród turystów.

Sukcesy demograficzne i gospodarcze

Tusk podkreślił, że w ubiegłym roku dzięki programowi refundacji in vitro urodziło się w Polsce ponad osiem tysięcy dzieci. To ogromny sukces, który pokazuje skuteczność polityki prorodzinnej. Dodatkowo, średnie wynagrodzenie wzrosło w 2025 roku o prawie dziesięć procent, a polskie PKB przekroczyło bilion dolarów. Premier zaznaczył, że Polska jest drugim krajem w Europie z najniższym bezrobociem i najwyższym wzrostem gospodarczym, a inflacja wykazuje tendencję spadkową.

Premier wspomniał również o solidarności, jaką Polska okazała dwóm milionom Ukraińców, którzy przybyli do kraju po ataku Rosji na Ukrainę. To wyraz humanitarnej postawy i gotowości do niesienia pomocy potrzebującym.

Tusk podkreślił, że Polska jest dynamicznym węzłem logistycznym łączącym Europę, z najszybciej rozwijającą się infrastrukturą drogową i kolejową. Na koniec wymienił "rewolucję energetyczną", z największym w Europie wzrostem zielonej energii i zaangażowaniem w budowę elektrowni jądrowych i morskich.

