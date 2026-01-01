Wielka zmiana u Nawrockiego. Zrobili to już 1 stycznia!

Agnieszka Grotek
Agnieszka Grotek
2026-01-01 13:01

Nowy Rok przynosi wielkie zmiany u prezydenta Polski Karola Nawrockiego. Zmiany te dotyczą nie tylko samego prezydenta, ale wszystkich Polaków. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała o nowym zwyczaju, jaki zostanie wprowadzony u Nawrockiego. Zapoczątkowano go już w Nowy Rok.

Karol Nawrocki na granicy w Wigilię

i

Autor: Mikołaj Bujak/ Materiały prasowe KPRP Karol Nawrocki na granicy w Wigilię
  • Od 1 stycznia 2026 roku w każdą sobotę o 11:45 w Pałacu Prezydenckim będzie odbywać się uroczysta zmiana flagi państwowej.
  • Zdejmowana flaga nie będzie archiwizowana, lecz przekazywana różnym wspólnotom lokalnym w całej Polsce.
  • Inicjatywa ma na celu wzmocnienie poczucia wspólnoty narodowej i patriotyzmu, zbliżając władzę do obywateli.
  • Flagi trafią m.in. do polskich szkół, strażaków, służb i instytucji państwowych, z zachowaniem ceremoniału wojskowego.

Nowa tradycja w Pałacu Prezydenckim. Flaga wędruje po Polsce

Co nowego wymyślił i wprowadza w życie prezydent Karol Nawrocki wraz ze współpracownikami? Od 1 stycznia 2026 roku Pałac Prezydencki staje się areną nowego, symbolicznego wydarzenia, które ma na celu wzmocnienie więzi między władzą a obywatelami. Każda sobota o godzinie 11:45 będzie od teraz czasem uroczystej zmiany flagi państwowej powiewającej nad siedzibą Prezydenta RP. To jednak nie koniec nowości.

Najbardziej niezwykłym elementem tej inicjatywy jest fakt, że flaga zdjęta z masztu nie zostanie po prostu zarchiwizowana. Zamiast tego, będzie przekazywana różnym wspólnotom lokalnym w całej Polsce. To wyjątkowa okazja, by kawałek historii i symbol państwowości trafił bezpośrednio do rąk obywateli.

Pomysłodawcy tego projektu podkreślają, że ma on na celu wzmocnienie poczucia wspólnoty narodowej i patriotyzmu. Przekazywanie flagi lokalnym społecznościom ma być symbolicznym gestem zbliżającym władzę do obywateli i podkreślającym, że Polska to nie tylko stolica, ale przede wszystkim jej mieszkańcy i ich lokalne tradycje.

Jak to będzie wyglądać?

Uroczysta zmiana flagi będzie odbywać się z zachowaniem ceremoniału wojskowego. Po zdjęciu flagi z masztu, zostanie ona złożona i przekazana przedstawicielom wybranej wspólnoty lokalnej. 

Lista wspólnot lokalnych, które otrzymają flagę, będzie ustalana z wyprzedzeniem. Decyzją prezydenta Nawrockiego, zdjęte biało-czerwone flagi zostaną przekazane polskim szkołom, strażakom, służbom i instytucjom państwowym.

Flaga państwowa to jeden z najważniejszych symboli narodowych. Reprezentuje państwo, jego historię, kulturę i wartości. Przekazywanie jej lokalnym społecznościom ma być symbolicznym gestem uznania dla ich roli w budowaniu silnej i zjednoczonej Polski. To także okazja do edukacji patriotycznej i przypominania o ważnych wydarzeniach z historii kraju.

Co się stanie z Karolem Nawrockim i PiS-em? Niewiarygodne, jaka jest przepowiednia jasnowidza Jackowskiego
Polityka SE Google News
Przeczytaj także:
Prezydent Nawrocki w pierwszym orędziu noworocznym. Trzy cele na 2026 i jedno h…
QUIZ. Karol Nawrocki czy Donald Tusk? O którym z nich jest ta informacja?
Pytanie 1 z 10
Który z nich pierwszy będzie obchodzić urodziny w 2026 roku?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki