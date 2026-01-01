Od 1 stycznia 2026 roku w każdą sobotę o 11:45 w Pałacu Prezydenckim będzie odbywać się uroczysta zmiana flagi państwowej.

Zdejmowana flaga nie będzie archiwizowana, lecz przekazywana różnym wspólnotom lokalnym w całej Polsce.

Inicjatywa ma na celu wzmocnienie poczucia wspólnoty narodowej i patriotyzmu, zbliżając władzę do obywateli.

Flagi trafią m.in. do polskich szkół, strażaków, służb i instytucji państwowych, z zachowaniem ceremoniału wojskowego.

Nowa tradycja w Pałacu Prezydenckim. Flaga wędruje po Polsce

Co nowego wymyślił i wprowadza w życie prezydent Karol Nawrocki wraz ze współpracownikami? Od 1 stycznia 2026 roku Pałac Prezydencki staje się areną nowego, symbolicznego wydarzenia, które ma na celu wzmocnienie więzi między władzą a obywatelami. Każda sobota o godzinie 11:45 będzie od teraz czasem uroczystej zmiany flagi państwowej powiewającej nad siedzibą Prezydenta RP. To jednak nie koniec nowości.

Najbardziej niezwykłym elementem tej inicjatywy jest fakt, że flaga zdjęta z masztu nie zostanie po prostu zarchiwizowana. Zamiast tego, będzie przekazywana różnym wspólnotom lokalnym w całej Polsce. To wyjątkowa okazja, by kawałek historii i symbol państwowości trafił bezpośrednio do rąk obywateli.

Pomysłodawcy tego projektu podkreślają, że ma on na celu wzmocnienie poczucia wspólnoty narodowej i patriotyzmu. Przekazywanie flagi lokalnym społecznościom ma być symbolicznym gestem zbliżającym władzę do obywateli i podkreślającym, że Polska to nie tylko stolica, ale przede wszystkim jej mieszkańcy i ich lokalne tradycje.

Jak to będzie wyglądać?

Uroczysta zmiana flagi będzie odbywać się z zachowaniem ceremoniału wojskowego. Po zdjęciu flagi z masztu, zostanie ona złożona i przekazana przedstawicielom wybranej wspólnoty lokalnej.

Lista wspólnot lokalnych, które otrzymają flagę, będzie ustalana z wyprzedzeniem. Decyzją prezydenta Nawrockiego, zdjęte biało-czerwone flagi zostaną przekazane polskim szkołom, strażakom, służbom i instytucjom państwowym.

Flaga państwowa to jeden z najważniejszych symboli narodowych. Reprezentuje państwo, jego historię, kulturę i wartości. Przekazywanie jej lokalnym społecznościom ma być symbolicznym gestem uznania dla ich roli w budowaniu silnej i zjednoczonej Polski. To także okazja do edukacji patriotycznej i przypominania o ważnych wydarzeniach z historii kraju.

