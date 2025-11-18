Szymon Hołownia wraca do prezydium Sejmu. Został wicemarszałkiem

Szymon Hołownia, po zakończeniu kadencji marszałka Sejmu, został wybrany na nowego wicemarszałka.

Polityk Polski 2050 uzyskał 261 głosów poparcia, co świadczy o szerokim konsensusie wśród koalicji rządzącej.

Jego kandydaturę poparły niemal wszystkie kluby, doceniając jego wcześniejsze działania i styl prowadzenia obrad.

Dowiedz się, dlaczego Hołownia, mimo krytyki, zyskał tak duże poparcie i jakie wyzwania czekają go na nowym stanowisku.

Szymon Hołownia z nową funkcją w Sejmie

We wtorek posłowie wybrali Szymona Hołownię na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Polityk Polski 2050 pełnił wcześniej funkcję marszałka, a zgodnie z zapisami umowy koalicyjnej stery przejął od niego Włodzimierz Czarzasty z Lewicy. W głosowaniu Hołownia uzyskał 261 głosów „za”, przy 14 przeciwnych i 162 wstrzymujących się, znacznie przekraczając wymaganą większość 219 posłów.

Poparcie koalicji dla kandydatury Hołowni

Kandydaturę przedstawił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, przypominając, że Hołownia był marszałkiem „wrażliwym zarówno na głosy tych, którzy tworzą większość rządową, jak również tych, którzy głośno krzyczą, są w opozycji”. Podkreślał m.in. jego działania na rzecz otwartego parlamentaryzmu, dialogu społecznego oraz ułatwień dla osób z niepełnosprawnościami. Jak mówił, to „najlepsza rekomendacja, żeby mógł kontynuować swoją pracę w prezydium Sejmu”.

Dwuletnia działalność marszałka doceniona przez posłów

W debacie zabrakło głosu reprezentanta PiS, ale przedstawiciele większości klubów wskazywali na kompetencje Hołowni. Jarosław Urbaniak z KO podkreślał, że „po owocach ich poznacie”, a dwa lata jego marszałkowania są najlepszym argumentem za wyborem. Z kolei Michał Pyzik z PSL zaznaczył, że Hołownia „otworzył Sejm dla Polek i Polaków”.

W podobnym tonie wypowiadał się Paweł Śliz z Polski 2050, chwaląc jego styl prowadzenia obrad oraz umiejętność budowania relacji ponad podziałami. Anna Maria Żukowska z Lewicy przypomniała, że to dzięki niemu młodzi ludzie zaczęli śledzić obrady, co zyskało miano „Sejmflix”.

Głosy krytyczne i deklaracje poparcia

Choć Witold Tumanowicz z Konfederacji oceniał jego działalność polityczną negatywnie, przyznał jednocześnie, że jako marszałek Hołownia działał „rzetelnie i sprawiedliwie”, a opozycja była traktowana uczciwie. Klub zapowiedział w związku z tym poparcie jego kandydatury.

Hołownię wsparła także Marcelina Zawisza z koła Razem, wskazując na rozwój konsultacji społecznych przy projektach poselskich oraz otwarcie procesu legislacyjnego na koła poselskie.

