Tłumy na konwencji Mentzena! Kolejka na wiele metrów

„Co tu się dzieje?” – napisał Tomasz Grabarczyk, rzecznik prasowy Konfederacji, publikując nagranie z konwencji wyborczej Sławomira Mentzena w Bełchatowie. Wideo pokazuje imponującą kolejkę ludzi, która rozciąga się na wiele metrów, a jej końca wręcz nie widać. Hashtag #Mentzen2025 mówi wszystko, kandydat na prezydenta zgromadził tłumy.

Internauci szybko podchwycili temat, komentując, że takiego zainteresowania politykiem w Polsce dawno nie widziano.

„Wygląda to jak kolejka na koncert światowej gwiazdy, a nie spotkanie polityczne” – pisze jeden z użytkowników X.„Ktokolwiek twierdzi, że Mentzen nie ma realnego poparcia, powinien spojrzeć na to nagranie” – dodaje inny.Czy rzeczywiście mamy do czynienia z przełomowym momentem w kampanii prezydenckiej?

Mentzen na fali. Czy to zwiastun sukcesu wyborczego?

Nie da się ukryć, Sławomir Mentzen przyciąga ludzi, i to w liczbach, których nie można ignorować. Bełchatów stał się kolejnym przystankiem na trasie jego kampanii, a ogromne zainteresowanie wydarzeniem może świadczyć o rosnącym poparciu.

Eksperci polityczni zauważają, że kampania #Mentzen2025 jest wyjątkowo dynamiczna. Spotkania z wyborcami, viralowe nagrania w mediach społecznościowych, ostry przekaz skierowany do młodych, to strategia, która zdaje się przynosić efekty.

Czy inne partie powinny się bać?

Rosnące zainteresowanie Mentzenem budzi pytania o jego realne szanse w wyborach prezydenckich. Jego antysystemowy przekaz, krytyka wysokich podatków i biurokracji oraz hasła wolnościowe trafiają do szerokiej grupy wyborców, szczególnie młodszych. Konkurencja zapewne nie zlekceważy tego sygnału. Jak na rozwój kampanii Mentzena zareagują pozostali kandydaci? Czy zobaczymy podobne mobilizacje w innych sztabach?

