Z czym zmaga się Sławomir Mentzen? Zdiagnozowano go w dorosłym życiu

Sławomir Mentzen przez lata zastanawiał się, dlaczego pewne sytuacje, które dla innych wydają się naturalne, dla niego stanowiły wyzwanie. Jego diagnoza przyszła późno, ale wiele wyjaśniła.

"Od zawsze czułem, że coś jest ze mną nie tak. Kiedyś to się nazywało zespołem Aspergera, a teraz nazywa się to spektrum autyzmu." - powiedział w "Rymanowski Live".W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim polityk opowiedział o swoim dzieciństwie i o tym, jak od najmłodszych lat czuł się „troszeczkę inny”. "Wszystkie moje wspomnienia były takie, że coś, co moje koleżanki i koledzy robią z łatwością, dla mnie jest problemem nie do przejścia." - dodał.

Autyzm a życie w polityce – wyzwanie czy atut?

Mimo diagnozy Mentzen nie uważa, że spektrum autyzmu uniemożliwia mu odniesienie sukcesu. Wręcz przeciwnie. Polityk podkreśla, że dzięki intensywnej pracy nad sobą osiągnął to, co wielu uznawało za niemożliwe.

"Do tej pory jakoś sobie z tym radzę. Zostałem posłem, teraz jestem kandydatem na prezydenta – to znaczy, że da się z tym żyć." - opowiadał. Co więcej, chce dać nadzieję innym osobom w spektrum autyzmu oraz ich rodzinom. "Chciałbym powiedzieć wszystkim osobom z zespołem Aspergera i rodzicom, którzy mają dzieci z tą przypadłością: z tym naprawdę da się żyć."Jego zdaniem najważniejsze jest nie poddawać się i szukać metod, które pozwolą na rozwój.

Społeczne wyzwania – small talk i relacje międzyludzkie

Jednym z największych problemów, z jakimi musiał się zmierzyć, było odnalezienie się w sytuacjach towarzyskich. Jak sam przyznaje, negocjacje i rozmowy polityczne przychodzą mu naturalnie, ale codzienne interakcje bywają trudniejsze. "Czym innym jest rozmowa w pewnym kontekście, pewne negocjacje, pewne rozmowy polityczne, a czym innym jest 'small talk' w windzie. Ja mam problem raczej z tym drugim, a nie z tym pierwszym."

Jednocześnie polityk podkreśla, że przez lata nauczył się radzić sobie lepiej i jest tego świadomy. "Osoby, które mają ze mną bezpośredni kontakt, mówią, że przez ostatnie pięć, sześć lat naprawdę bardzo się zmieniłem i dokonałem znacznych postępów."

Mentzen do osób w spektrum autyzmu: "To nie jest przeszkoda nie do pokonania"

Polityk uważa, że jego historia może być inspiracją dla innych. "Da się nad tym pracować, odnosić sukcesy, więc to nie jest jakaś przeszkoda uniemożliwiająca życie."

