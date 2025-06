Konrad Berkowicz oburzony "półnagim mężczyzną w stringach" na Paradzie Równości

Parada Równości, która 14 czerwca przeszła ulicami Warszawy, wzbudziła kontrowersje wśród polityków Konfederacji. Konrad Berkowicz zamieścił na platformie X pełen oburzenia wpis, w którym skomentował jeden z elementów parady. „Parada LGBT w Warszawie - półnagi mężczyzna w stringach. Przypominam, że tam są dzieci. Lewica oczywiście nie widzi problemu” – napisał polityk. Berkowicz jednak zapomniał o występach liderów partii, z której pochodzi.

SE przypomina zdjęcie Janusza Korwin-Mikkego w slipach

W odpowiedzi na oburzony wpis Konrada Berkowicza, przypominamy o sytuacji sprzed czterech lat, kiedy to media obiegły zdjęcia Janusza Korwin-Mikkego w samych slipach. Polityk tłumaczył wtedy, że "nie chciało mu się ubierać" i wyskoczył tak do sklepu. Zdjęcia te wywołały wówczas spore kontrowersje, ale wśród polityków prawicy nie spotkały się z tak ostrą reakcją, jak w przypadku Parady Równości.

Dobromir Sośnierz w bokserkach protestuje przeciwko "ekoterrorystom"

To nie jedyny "występ" polityka prawicy. W 2011 roku Dobromir Sośnierz w proteście przeciwko "ekoterrorystom" urządził sobie jednoosobową paradę. W ramach protestu rozebrał się na środku ulicy i ruszył z megafonem na spacer w samych bokserkach o nieestetycznym wyglądzie z nieprzystojnym gadżetem z przodu. Wtedy politykom prawicowym nie przeszkadzała obecność nie tylko dzieci, ale również osób starszych. Parada Sośnierza w takim stroju wywołała falę komentarzy wówczas internautów.

Jedna z czytelniczek gazeta.pl napisała wtedy „Czy to podpada pod deprawowanie dzieci? Ma być antyzwierzęcy happaning ale jak dla mnie to pretekst do publicznego obnażania się. Konfederacja słynie z libertyńskiej swobody obyczajowej- a to afera zoofilska, a to afera z kiłą w szeregach. Ale walczyć chcą z LGBT i ustawą stopująca okrucieństwo wobec zwierząt. Pan Dobromir to absolwent (zaocznej) teologii co z tym pędem do obnażania dobrze mi się komponuje” – napisała czytelniczka.

Kontrowersyjne wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego o pedofilii

Idąc śladem wypowiedzi czytelniczki warto przypomnieć inną kontrowersyjną wypowiedź Janusza Korwin-Mikkego, tym razem z 2021 roku.

Polityk Konfederacji napisał wówczas na platformie X: „Na drogach ginie rocznie 3000 osób, ale dzięki temu mamy sprawny transport. Godzimy się z tym. I słusznie. Pytanie: czy nie lepiej, by 20 czy 50 dzieci więcej padło ofiarą pedofilów - ale reszta traktowała dorosłych ufnie i żyła normalnie, bez wpajanego strachu przed pedofilami?”. Te słowa wywołały oburzenie opinii publicznej i zostały powszechnie potępione.

Tegoroczna Parada Równości pod hasłem "Odpowiedzią jest miłość!"

W sobotę, 14 czerwca, o godzinie 14:00 rozpoczęła się w Warszawie Parada Równości. Tegoroczne hasło wydarzenia brzmiało "Odpowiedzią jest miłość!". Uczestnicy marszu wyruszyli spod Pałacu Kultury i Nauki i przeszli ulicami: Świętokrzyską, Marszałkowską, Senatorską, placem Teatralnym, placem Zamkowym, Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem i ponownie Świętokrzyską. Parada zakończyła się około godziny 16:00 przy ul. Emilii Plater. Wydarzenie, jak co roku, przyciągnęło tłumy ludzi, a jego celem było zwrócenie uwagi na problemy i potrzeby społeczności LGBT+.

Parada LGBT w Warszawie - półnagi mężczyzna w stringach. Przypominam, że tam są dzieci. Lewica oczywiście nie widzi problemu. pic.twitter.com/oqdTI8VXgy— Konrad Berkowicz (@KonradBerkowicz) June 14, 2025

Parada Równości w Warszawie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.