Trzaskowski "wyautowany"? Sondaż WP wieszczy polityczny zmierzch prezydenta Warszawy

Z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że Rafał Trzaskowski może mieć poważne trudności z powrotem do gry o najwyższe stanowisko w państwie. Zaledwie 16,9% ankietowanych uważa, że powinien on po raz trzeci ubiegać się o urząd prezydenta w 2030 roku. To alarmujący sygnał, sugerujący, że jego pozycja w polskiej polityce słabnie.

Szczególnie niepokojący jest fakt, że tylko 7,6% badanych "zdecydowanie się zgadza" ze stwierdzeniem, że Trzaskowski powinien kandydować, a 9,3% "raczej się zgadza". Tak niski poziom entuzjazmu wśród potencjalnych wyborców stawia pod znakiem zapytania jego przyszłe aspiracje.

Przeważająca większość respondentów jest przeciwna kandydaturze Rafała Trzaskowskiego – 20,5% "raczej się nie zgadza", a aż 49% "zdecydowanie się nie zgadza". Aż 13,6% ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie.

Taki wynik sondażu sugeruje, że Rafał Trzaskowski ma poważny problem z przekonaniem do siebie wyborców, nawet tych potencjalnie skłonnych do głosowania na Koalicję Obywatelską. Czyżby jego polityczna gwiazda zaczęła gasnąć na dobre?

Dwie bolesne porażki w walce o prezydenturę. Czy Trzaskowski zdoła się podnieść?

Rafał Trzaskowski ma już za sobą dwie próby zdobycia najwyższego urzędu w państwie. Niestety, obie zakończyły się niepowodzeniem, co z pewnością wpływa na jego obecny wizerunek i notowania.

W 2020 roku, w wyborach prezydenckich, Rafał Trzaskowski musiał uznać wyższość Andrzeja Dudy, przegrywając różnicą 422 385 głosów. Była to zacięta i emocjonująca kampania, jednak urzędujący prezydent okazał się skuteczniejszy w przekonywaniu wyborców.

Kolejna porażka nadeszła w 2025 roku, kiedy to Rafał Trzaskowski stanął w szranki z Karolem Nawrockim, popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość. Tym razem różnica głosów wyniosła 369 591 na niekorzyść kandydata Koalicji Obywatelskiej. Te dwa przegrane starcia wyborcze z pewnością podważają wiarę części wyborców w jego zdolność do odniesienia sukcesu w przyszłości.

Czy te niepowodzenia oznaczają, że Rafał Trzaskowski stracił szansę na prezydenturę? Czy potrafi wyciągnąć wnioski z przeszłości, zmienić strategię i odzyskać zaufanie wyborców?

Trzaskowski traci grunt pod nogami? Nawet wyborcy KO sceptyczni

Sondaż Wirtualnej Polski bezlitośnie obnaża słabnącą pozycję Rafała Trzaskowskiego. Okazuje się, że ma on problem z przekonaniem do siebie nawet wyborców partii tworzących koalicję rządzącą.

Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 i Lewicy zaledwie 23% wyraża przekonanie, że Rafał Trzaskowski powinien po raz trzeci ubiegać się o urząd prezydenta. To alarmująco niski wynik, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że są to osoby potencjalnie skłonne do poparcia jego kandydatury.

Aż 61% wyborców koalicji rządzącej jest przeciwnego zdania, co stanowi poważny sygnał ostrzegawczy dla polityka. 16% badanych nie potrafiło jednoznacznie określić swojego stanowiska w tej sprawie.

Czy Rafał Trzaskowski zdoła odzyskać zaufanie wyborców własnego obozu? Czy brak entuzjazmu ze strony koalicjantów nie przekreśla definitywnie jego szans na przyszły sukces wyborczy?

Opozycja nokautuje Trzaskowskiego. PiS i Konfederacja bezlitosne

Rafał Trzaskowski nie ma co liczyć na poparcie wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Sondaż Wirtualnej Polski bezlitośnie obnaża brak akceptacji dla jego kandydatury w 2030 roku.

Zaledwie 11% wyborców opozycji uważa, że Trzaskowski powinien wystartować w wyborach prezydenckich w 2030 roku. To wynik, który nie pozostawia złudzeń co do jego szans na pozyskanie głosów z tego segmentu elektoratu.

Aż 70% wyborców PiS i Konfederacji jest zdania, że Trzaskowski nie powinien kandydować, co stanowi jednoznaczny sygnał odrzucenia. 5% badanych nie miało zdania w tej sprawie.

Ten wynik sondażu, opublikowany przez Wirtualną Polskę, pokazuje, że Rafał Trzaskowski stoi przed niezwykle trudnym zadaniem, jeśli myśli o ponownym starcie w wyborach prezydenckich. Czy zdoła przekonać do siebie wyborców, którzy już dwukrotnie go odrzucili?

Podsumowując, sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski rysuje ponury obraz dla Rafała Trzaskowskiego. Niskie poparcie, brak entuzjazmu nawet wśród własnych wyborców i negatywna ocena ze strony opozycji stawiają pod znakiem zapytania jego przyszłość polityczną. Czy Rafał Trzaskowski zdoła odwrócić ten trend i powrócić do gry o najwyższe stanowisko w państwie? Czas pokaże.

