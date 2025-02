Jakie studia skończył Sławomir Mentzen? Tytuł naukowy, specjalizacja i czym się zajmuje naprawdę

Ekspertka: To zimny prysznic dla Europy. Oby wszystkim wyszedł na zdrowie

Studia Sławomira Mentzena – co naprawdę ukończył?

Lider Konfederacji ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie zdobył tytuł doktora nauk ekonomicznych. Brzmi prestiżowo, ale kluczowe jest to, że jego specjalizacja dotyczy finansów i rachunkowości, a nie szeroko pojętej ekonomii.

Jego praca doktorska nosiła tytuł: „Opodatkowanie dochodu przedsiębiorstw w Polsce”, co jasno wskazuje, że jego główny obszar zainteresowań to system podatkowy, a nie mechanizmy rynkowe czy prognozowanie gospodarki. To istotne, ponieważ często przedstawiany jest jako ekspert od całej ekonomii, choć w rzeczywistości zajmuje się bardzo wąską dziedziną – polityką fiskalną i podatkami.

Nie jest więc ekonomistą w klasycznym rozumieniu tego słowa. Nie zajmował się teorią cykli koniunkturalnych, inflacją czy globalnym systemem finansowym – jego wiedza koncentruje się na strukturze podatków w Polsce i ich wpływie na przedsiębiorców.

Czym zajmuje się Mentzen? Biznes, polityka i doradztwo podatkowe

Chociaż Sławomir Mentzen ma tytuł naukowy, jego kariera akademicka zakończyła się na doktoracie. Nie wykładał na uczelniach, nie prowadził badań naukowych i nie zajmował się teorią ekonomiczną na poziomie akademickim. W przeciwieństwie do wielu uznanych ekonomistów, nie analizował gospodarki w instytucjach finansowych, takich jak Narodowy Bank Polski, Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Komisja Europejska.

Jego główną działalnością jest doradztwo podatkowe. Od lat prowadzi firmę zajmującą się optymalizacją podatkową, pomagając przedsiębiorcom w obniżaniu obciążeń fiskalnych. To jego realne kompetencje, systemy podatkowe, księgowość, polityka fiskalna. Nie walka z inflacją, nie prognozowanie recesji, nie strategia gospodarcza dla państwa.

Nie oznacza to, że nie zna się na finansach. Wręcz przeciwnie. Jego wiedza na temat podatków jest szeroka. Jednak to, że rozumie, jak działa system fiskalny, nie oznacza, że może z pełnym autorytetem wypowiadać się na temat każdego aspektu gospodarki.

Ekspert od gospodarki czy medialny strateg? Jak Mentzen buduje swój wizerunek

Mentzen jest mistrzem prostych, chwytliwych przekazów. Jego media społecznościowe pełne są mocnych haseł o wysokich podatkach, nieefektywnej biurokracji i niepotrzebnych regulacjach. Tego typu retoryka trafia do przedsiębiorców i wyborców niezadowolonych z obecnego systemu.

Ale czy same slogany wystarczą, by mówić o dogłębnej analizie gospodarki? Eksperci często zarzucają Mentzenowi zbyt duże uproszczenia i brak rzeczywistych analiz nad wpływem jego propozycji na całą gospodarkę. Dlaczego? Ponieważ nie badał skutków obniżenia podatków na budżet państw, nie analizował wpływu deregulacji na stabilność rynków finansowych, nie pracował nad strategiami walki z inflacją. Jego propozycje mogą brzmieć atrakcyjnie, ale nie zawsze uwzględniają realia makroekonomiczne i skutki długoterminowe.

