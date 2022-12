Konfederacja trzeszczy w posadach. Sytuacja dawno nie była tak ciężka

Z wierzchu wszystko wygląda w miarę spokojnie, ale wewnątrz formacji sytuacja wrze. W 2022 wykrystalizowała się kolejna siła polityczna, składająca się na Konfederację - to Wolnościowcy. Partia jest czwartą siłą w Konfederacji, a zasilają ją tak znane nazwiska jak Artur Dziambor (40 l.), Dobromir Sośnierz (46 l.) czy Jakub Kulesza (32 l.). Jej powstanie wiązało się z tarciami w łonie partii KORWiN, której nowy szef, Sławomir Mentzen (36 l.), zmienił nazwę na Nowa Nadzieja.

Konfederacja działa, ale nie bez problemów. 2023 może być decydujący

Nowy rok, jak podaje "Rzeczpospolita" Konfederacja zacznie od ustalania list wyborczych przed wyborami parlamentarnymi 2023 roku, które czekają nas na jesieni. I tu właśnie jest problem, ponieważ jedną ze spodziewanych konsekwencji jest znalezienie się Wolnościowców poza Konfederacją. To może się stać na drodze prawyborów, które zaczną się już w styczniu.

Wedle pierwotnej decyzji pierwsze miejsca na listach w 20 okręgach wyborczych obstawić ma Nowa Nadzieja, z której odeszli Wolnościowcy. Kolejnych 15 "jedynek" otrzyma Ruch Narodowy, a 6 następnych formacja Grzegorza Brauna (55 l.). Z jednej strony Rada Liderów Konfederacji zdecydowała, że posłowie, którzy startowali z określonych miejsc w 2019 roku, mogą startować z nich w 2023. Jednak to właśnie złamanie tej zasady przez Mentzena miało także swój wpływ na decyzję Wolnościowców o odejściu wówczas jeszcze z partii KORWiN.

W lutym 2023 roku proces przygotowywania do wyborów zakończy zjazd w Katowicach. "Rz" zwraca uwagę, że jeśli zatwierdzone zostaną tam przez Radę Liderów nowe "jedynki" wyborcze, Dziambor, Kulesza i Sośnierz wylądują poza formacją. Samodzielny start Wolnościowców na pewno uszczupli głosy Konfederacji, co może doprowadzić do znalezienia się wszystkich pod progiem wyborczym.

Rozłam i upadek? A może niespodziewane odbicie i sukces?

Gdy w Konfederacji wrze przed prawyborami, nad problemami ugrupowania zastanawiają się politycy innych partii. Z jednej strony przygląda się jej PiS, które widzi w Konfederatach potencjalnego sojusznika. Nawet jeśli formacja Jarosława Kaczyńskiego (73 l.) wygra, niewątpliwie będzie ciężko sprawować samotną władzę. Natomiast niektórzy politycy innych partii wskazują na niedoszacowanie Konfederacji, która wedle kuluarowego przekonania jest mocno niedoszacowana, a jej realne poparcie jest nawet 5 pkt. proc. wyższe. Nie ulega więc wątpliwości, że to, co stanie się z Konfederacją, może odbić się czkawką w całej polskiej polityce.

