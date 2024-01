Komentarze po pierwszym wywiadzie premiera Tuska. Ludzie podzieleni. "Nuda" kontra "Bardzo dobre wystąpienie"

Premier Tusk mocno o Kamińskim i Wąsiku. "W niektórych krajach, za to, co zrobili, grozi dożywocie"

To był pierwszy wywiad, którego udzielił premier Donald Tusk, którego rząd został zaprzysiężony dokładnie miesiąc temu, czyli 12 grudnia 2023. W rozmowie z Anitą Werner, Markiem Czyżem i Piotrem Witwickim pojawiły się pytania dotyczące najważniejszych spraw. Była mowa o sprawie polityków PiS, którzy kilka dni temu trafili za kraty, czyli o Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku, o relacjach z prezydentem Andrzejem Dudą, o mediach publicznych i zmianach w nich zachodzących, a także o spółki skarbu państwa i kwestie związane z Ukrainą. Donald Tusk przyjął dziennikarzy w dużej sali mieszczącej się w KPRM, a cała rozmowa trwała równo godzinę.

Oczywiście już w czasie wywiadu pojawiły się pierwsze komentarze. Na platformie X politycy i dziennikarze komentowali rozmowę z premierem Donaldem Tuskiem. Jak ją odebrali? Różnie, pojawiły się zachwyty, ale i słowa krytyki. Były wicepremier i minister finansów, były szef NBP Leszek Balcerowicz, napisał: - Bardzo dobre wystąpienie Donalda Tuska w rozmowie z dziennikarzami. Precyzyjny i w spokojnym stylu- stanowczy. Co treści to za bardzo ważne uznaję jego nacisk na przywrócenie praworządności, wsparcie dla Ukrainy i- mam nadzieję, że się nie mylę - odpaństwowienie gospodarki.

A senator Bogdan Klich dodał: - Premier Donald Tusk : „nawet sobie nie wyobrażacie, co Polska zobaczy w najbliższych tygodniach (…) Jesteśmy świadkami czyszczenia państwa, władza już nigdy nie będzie bezkarna” I o tym są te pisowskie wrzaski i skowyty. Strach i tylko strach.

Innego zdania jest poseł Łukasz Schreiber z Prawa i Sprawiedliwości, który napisał: - “7 milionów wyborców PiS nie znikną. Czy ma pan na ten PROBLEM jakiś plan?" - spytał Tuska funkcjonariusz medialny Czyż z neo-TVP. Podchwyciła to też @niezaleznapl Żenujący sam wywiad, ale służalcze pytania Czyża przebijają wszystko. Inne dotyczyło dwóch porządków prawnych. I ta zaduma kończąca pytanie "to trzeba jakoś załatwić"? Tusk wie jak, ale nie słuchają. “Wszystko będzie w zgodzie z prawem, tak jak my je rozumiemy”. Dziś przecież był ciąg dalszy (vide casus Bodnara). Jeszcze czegoś Państwo nie rozumieją?

Dziennikarz Wojciech Wybranowski ocenił: - Ten cały wywiad z Donaldem Tuskiem neoTVP, TVN i Polsatu to głównie spijanie sobie z dziubków i wzajemne wachlowanie uszkami. Coś jak braciaki z PJK. Albo jak wywiad Osińskiej z Komorowską. Nuda. Wracam do lektury Sienkiewicza. Tego inteligentniejszego .

