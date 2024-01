Wywiad z Donaldem Tuskiem. Padły mocne słowa: Program koryto minus [WIDEO]

- Ułaskawić może prezydent. To, co może zaskakiwać, to to że prezydent postanowił o ułaskawieniu, ale nie udzielił prawa łaski. zaskakujące może być, że prezydent postanowił o ułaskawieniu, ale nie wydał aktu łaski. To może być męczące dla ludzi. Do końca nie wiadomo, czy prezydent chce ułaskawić Wasika i Kamińskiego, czy ułaskawił, czy czeka na decyzję ministra sprawiedliwości.