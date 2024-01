Dlaczego Adam Bodnar jest ministrem sprawiedliwości? Szczere słowa premiera

Premier Tusk mocno o Kamińskim i Wąsiku. "W niektórych krajach, za to, co zrobili, grozi dożywocie"

Prezydent krytykuje ministra Bodnara

Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało, że przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w 2022 r. dokonano bez podstawy prawnej. Jak podało MS, powoduje to, że od 12 stycznia 2023 r., nie będąc już w służbie czynnej, nie spełnia on przesłanek do bycia Prokuratorem Krajowym i od piątku nie pełni tej funkcji. Według prezydenta Andrzeja Dudy, decyzja ministra sprawiedliwości, Adama Bodnara, w tej sprawie, jest nielegalna.

Szef rządu broni prokuratora generalnego

O decyzje Bodnara zapytano premiera Donalda Tuska podczas telewizyjnego wywiadu. – Prof. Adam Bodnar został ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, ponieważ nie jest członkiem partii politycznej. Zbudował swój autorytet jako człowiek niezależny. PiS zniszczył system niezależnej prokuratury – oznajmił Tusk.

Zarzuty Tuska wobec Ziobry

Szef rządu wspomniał poprzedniego ministra sprawiedliwości: – Minister Zbigniew Ziobro zdewastował polską prokuraturę i podporządkował ją partii politycznej. Przez 8 lat PiS dewastował niezależność sądów i prokuratury, z udziałem prezydenta zrujnował państwo prawa. Powinniśmy się wycofać z twardych stanowisk – stwierdził premier.

Tusk wypowiedział się też na temat ułaskawienia przez prezydenta polityków PiS, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Prezydent Duda zaapelował bowiem do ministra Bodnara o ich szybkie wypuszczenie z więzienia.

– Spójrzmy, za jakie przestępstwo zostali skazani. W niektórych krajach za to, co zrobili, grozi dożywocie. Konsekwencją ich działań była krzywda ludzi. Odrzucam narrację, że są bohaterami, bo tak pasuje Kaczyńskiemu – dodał premier.