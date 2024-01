Premier Tusk mocno o Kamińskim i Wąsiku. "W niektórych krajach, za to, co zrobili, grozi dożywocie"

Tusk: Niech prezydent nie liczy na decyzję rządu

Premier wyjaśnił, że minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar, działa niezależnie od niego. Czyli tak, jak Donald Tusk wyobraża sobie niezależność prokuratury od rządu. Wspomniał też, że Bodnar ma odpowiedzieć na decyzję prezydenta Andrzeja Duda w sprawie osadzonych byłych szefów CBA: Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego.

– Nie wiem, jakie on wyśle pismo do pana prezydenta (w sprawie ułaskawienia polityków PiS). Kiedyś mówiłem panu prezydentowi, zwracałem się o to do niego, że jak uważa, że jeśli oni zasługują na ułaskawienie, to niech to zrobi. Ale niech nie nie oczekuje od nas, że będziemy decydować, czy oni są z kryształu – powiedział premier dziennikarzom trzech stacji telewizyjnych.

Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński nie są bohaterami

– Spójrzmy, za jakie przestępstwo zostali skazani. W niektórych krajach za to, co zrobili, grozi dożywocie. Konsekwencją ich działań była krzywda ludzi. Odrzucam narrację, że są bohaterami, bo tak pasuje Kaczyńskiemu – dodał premier.