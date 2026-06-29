KO nadal prowadzi, ale traci. Opozycja ma powody do zadowolenia

Najnowszy sondaż IBRiS dla Polsat News ujawnia zacieśnianie się rywalizacji: przewaga Koalicji Obywatelskiej nad PiS znacząco topnieje.

KO prowadzi z 28% poparcia, ale Prawo i Sprawiedliwość (24,1%) depcze jej po piętach, a Konfederacja (13,7%) umacnia trzecią pozycję, notując wzrosty.

Sprawdź, jak rozkłada się poparcie wśród grup wiekowych i które partie walczą o przekroczenie progu – wyniki mogą zaskoczyć!

Gdyby wybory odbyły się dziś, wynik mógłby zaskoczyć wielu wyborców. Najnowszy sondaż IBRiS dla Polsat News pokazuje, że Koalicja Obywatelska wciąż jest na prowadzeniu, ale jej przewaga zaczyna się kurczyć. Na ugrupowanie Donalda Tuska chce głosować 28 proc. badanych.

Jeszcze na początku czerwca KO miała wyraźniejszą przewagę wtedy poparcie wynosiło 29,3 proc. Spadek o 1,3 pkt proc. może nie wydaje się duży, ale w polityce takie zmiany często zwiastują większy trend.

KO traci, PiS depcze po piętach

Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z wynikiem 24,1 proc. To niewielki wzrost, ale wystarczający, by zmniejszyć dystans do lidera. Różnica między KO a PiS wynosi dziś 3,9 pkt proc., podczas gdy jeszcze niedawno była wyraźnie większa. Na trzecim miejscu utrzymuje się Konfederacja z wynikiem 13,7 proc. Poparcie dla tej formacji również rośnie, choć powoli.

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Braun zyskuje, Lewica utrzymuje się nad kreską

Coraz lepiej radzi sobie Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która osiągnęła 9 proc. To jeden z wyraźniejszych wzrostów w tym badaniu. Lewica także znalazłaby się w Sejmie, choć jej wynik 8,2 proc. pokazuje raczej stabilizację niż wyraźny trend wzrostowy.

Kto poza Sejmem?

Kilka ugrupowań nie przekroczyłoby progu wyborczego. PSL uzyskało 4,1 proc., Razem 3,1 proc., Polska 2050 zaledwie 0,8 proc., a Centrum 0,1 proc. Co ciekawe, aż 8,9 proc. badanych wciąż nie wie, na kogo oddałoby głos. To grupa, która może jeszcze sporo zmienić w przyszłych wynikach.

Młodzi wybierają inaczej niż seniorzy

Sondaż pokazuje też wyraźny podział pokoleniowy. Starsi wyborcy zdecydowanie częściej wskazują Koalicję Obywatelską — wśród osób powyżej 70. roku życia poparcie dla KO sięga niemal 39 proc.

Z kolei najmłodsi wyborcy stawiają na Konfederację. W grupie 18–29 lat aż 27 proc. badanych wskazało właśnie tę partię. Problem w tym, że to jednocześnie grupa najmniej skłonna do udziału w wyborach. Badanie IBRiS dla Polsat News przeprowadzono w dniach 24–27 czerwca 2026 roku na próbie 1000 osób metodą wywiadów telefonicznych.

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