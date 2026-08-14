Największa defilada w historii. Władysław Kosiniak-Kamysz: Bądźmy dumni z żołnierzy Wojska Polskiego!

Kamil Szewczyk
Kamil Szewczyk
Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-08-14 5:15

W sobotę obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Tegoroczne uroczystości odbywają się pod hasłem „„Polska SAFE Bezpieczna Polska”. - Bądźmy w tym dniu, jak i przez cały rok, dumni z żołnierzy Wojska Polskiego. Ich oddanie w połączeniu ze zmodernizowaną i nowoczesną armią dają nam gwarancje bezpieczeństwa – powiedział „Super Expressowi” wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (45 l.), zachęcając do udziału w uroczystościach.

Minister Władysław Kosiniak-Kamysz przemawia do mikrofonu. O Święcie Wojska Polskiego przeczytasz na SE Polityka.
Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Minister Kosiniak‑Kamysz zachęca Polaków do świętowania 15 sierpnia i podkreśla dumę z żołnierzy Wojska Polskiego.
  • Tegoroczne obchody pod hasłem „Polska SAFE – Bezpieczna Polska” mają pokazać nowoczesny sprzęt i siłę armii.
  • W całym kraju odbędą się defilady, parady i strefy wojskowe prezentujące ponad pół tysiąca maszyn i tysiące żołnierzy.

„Polska SAFE Bezpieczna Polska”

15 sierpnia, w rocznicę Bitwy Warszawskiej, obchodzone jest Święto Wojska Polskiego. Z tej okazji wojsko zaprezentuje się na uroczystej defiladzie na warszawskiej Wisłostradzie oraz na paradzie morskiej w Gdyni, ale liczne wydarzenia, w tym spotkania z żołnierzami, odbędą się w całym kraju. Do świętowania zachęca szef MON. - „Polska SAFE Bezpieczna Polska” – pod takim hasłem obchodzimy w tym roku Święto Wojska Polskiego. To święto każdego żołnierza, ale też każdego Polaka. Bo to dzięki żołnierzom jesteśmy bezpieczni – mówi nam Władysław Kosiniak-Kamysz. - Program SAFE to prawie 200 mld zł na sprzęt dla wojska. Niektóre te sprzęty już mamy i można je zobaczyć w całej Polsce. Zorganizowaliśmy dla was specjalne strefy wojskowe – w Giżycku, Bydgoszczy, Łodzi, Radomiu, Stalowej Woli, Piekarach Śląskich, Krakowie i Tarnowie. Jesteśmy również na warszawskiej Cytadeli i na gdyńskim Skwerze Kościuszki. Będzie tam można zjeść wojskową grochówkę, spotkać się żołnierzami, porozmawiać o ich codziennej służbie – zachęca minister.

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- Będzie można zobaczyć też nasz najlepszy sprzęt, który już dziś mamy w wojsku, ale którego będziemy mieli więcej właśnie dzięki programowi SAFE – to m.in. samobieżne moździerze RAK, wozy bojowe BORSUK, armatohaubice KRAB, pojazdy WARAN. Warto zobaczyć tego dnia te sprzęty na żywo. Łatwiej wtedy zrozumieć jak wielka siła jest w tych maszynach. I co nam dają pieniądze z SAFE – dodaje Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz: Historia spotka się z nowoczesnością

- Bądźmy w tym dniu, jak i przez cały rok, dumni z żołnierzy Wojska Polskiego. Ich oddanie w połączeniu ze zmodernizowaną i nowoczesną armią dają nam gwarancje bezpieczeństwa – podkreśla wicepremier. - 15 sierpnia jest jednym z tych dni, w których historia spotyka się z teraźniejszością. W tym roku dzięki programowi SAFE spotyka się również z przyszłością. Naszym obowiązkiem jest zadbać o to, by Polska była bezpieczna dziś, za dziesięć, za dwadzieścia i za pięćdziesiąt lat. Jest dla mnie jasne, że nie wolno biernie czekać na zagrożenie, trzeba budować naszą siłę już teraz i jak najszybciej. I my to właśnie robimy – tłumaczy szef MON.

Defilada w stolicy będzie największą w historii. - Na warszawskiej Wisłostradzie, na Bałtyku, na niebie, w wojskowych strefach – w całym kraju ponad pół tysiąca sztuk sprzętu i kilka tysięcy żołnierzy. Bądźcie z nami. Zobaczcie naszą siłę, siłę Wojska Polskiego, siłę państwa. Ultranowoczesne samoloty F-35, F-16, śmigłowce Black Hawk i Apache. Korwety, fregaty, niszczyciele min. Czołgi Abrams, Leopard, K2. To wojsko w najsilniejszym i najnowocześniejszym wydaniu. Warto skorzystać z tej okazji i zobaczyć to wszystko na żywo albo w telewizji – zachęca wicepremier. - W tym szczególnym dniu - dniu Święta Wojska Polskiego, z najwyższym szacunkiem pochylam głowę przed sztandarem Wojska Polskiego i bohaterskim, polskim mundurem. Dziękuję za Waszą służbę – podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz.

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WŁADYSŁAW KOSINIAK-KAMYSZ
WOJSKO POLSKIE