Polacy dostrzegli, że stosunki prezydenta z rządem są fatalne. Ekspert: To szkodzi naszemu interesowi

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-08-14 5:15

Jak Polacy oceniają współpracę między rządem a prezydentem Karolem Nawrockim (43 l.)? Aż 74 proc. z nas ocenia ją źle – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster, wykonanego na zlecenie „Super Expressu”. – Tak zła współpraca jest niedopuszczalna w sytuacji, gdy mamy wojnę za naszą granicą – komentuje politolog, prof. Kazimierz Kik.

Prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk. O fatalnych relacjach władzy przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Super Express (2) Karol Nawrocki w czarnym płaszczu z otwartymi ustami po lewej stronie, oraz Donald Tusk w granatowym płaszczu z palcem wskazującym przy nosie po prawej. Temat weta Nawrockiego i planów rządu Tuska przeczytasz na Super Biznes.

Trudne relacje Nawrockiego z rządem

Odkąd Karol Nawrocki został prezydentem, jego relacje z rządem koalicji 15 października są burzliwe. Prezydent zawetował już ponad 40 ustaw, co jest rekordem w naszej politycznej historii. Nawrocki nie ukrywa, że marzy mu się prezydencki model władzy w Polsce. w którym to on będzie decydował, a rząd musiał wykonywać jego polecenia. 

A jak Polacy oceniają współpracę Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska (69 l.)? Aż 74 proc. z nas uważa, że jest zła. Z kolei tylko 26 proc. ankietowanych uważa, że współpraca jest dobra. Tan wynika z sondażu wykonanego przez Instytut Badań Pollster.

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Walka na szkodę interesu państwowego

– To wynik nasilającej się polaryzacji politycznej. W jej efekcie na przeciwnych pozycjach stoją premier i prezydent, a rywalizacja między największymi partiami niszczy pozycję Polski na arenie międzynarodowej. To sytuacja niedopuszczalna, kiedy za naszą granicą toczy się wojna. Proszę zauważyć, że silne podziały polityczne polegają na zwalczaniu sie. Chodzi o zwalczanie partnera, gdyż rząd i opozycja powinni być dla siebie partnerami. U nas zaś ugrupowania polityczne działają na rzecz interesu partyjnego ze szkodą dla interesu państwowego – komentuje politolog, prof. Kazimierz Kik.

Badanie wykonano w dniach 7-8 sierpnia na próbie 1022 dorosłych osób.

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