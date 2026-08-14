Polacy dostrzegli, że stosunki prezydenta z rządem są fatalne. Ekspert: To szkodzi naszemu interesowi

Trudne relacje Nawrockiego z rządem

Odkąd Karol Nawrocki został prezydentem, jego relacje z rządem koalicji 15 października są burzliwe. Prezydent zawetował już ponad 40 ustaw, co jest rekordem w naszej politycznej historii. Nawrocki nie ukrywa, że marzy mu się prezydencki model władzy w Polsce. w którym to on będzie decydował, a rząd musiał wykonywać jego polecenia.

A jak Polacy oceniają współpracę Karola Nawrockiego z rządem Donalda Tuska (69 l.)? Aż 74 proc. z nas uważa, że jest zła. Z kolei tylko 26 proc. ankietowanych uważa, że współpraca jest dobra. Tan wynika z sondażu wykonanego przez Instytut Badań Pollster.

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Walka na szkodę interesu państwowego

– To wynik nasilającej się polaryzacji politycznej. W jej efekcie na przeciwnych pozycjach stoją premier i prezydent, a rywalizacja między największymi partiami niszczy pozycję Polski na arenie międzynarodowej. To sytuacja niedopuszczalna, kiedy za naszą granicą toczy się wojna. Proszę zauważyć, że silne podziały polityczne polegają na zwalczaniu sie. Chodzi o zwalczanie partnera, gdyż rząd i opozycja powinni być dla siebie partnerami. U nas zaś ugrupowania polityczne działają na rzecz interesu partyjnego ze szkodą dla interesu państwowego – komentuje politolog, prof. Kazimierz Kik.

Badanie wykonano w dniach 7-8 sierpnia na próbie 1022 dorosłych osób.

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PROF. DUDEK O ROMANOWSKIM, AFERZE POWODZIOWEJ I ZAMACHU NA TRYBUNAŁ | Dudek o Polityce