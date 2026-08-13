Polska włączona do Starlink Roam! Sukces Krzysztofa Gawkowskiego

SpaceX pierwotnie planowało wyłączyć Polskę z europejskiego obszaru Starlink Roam, co oznaczałoby dodatkowe formalności i potencjalnie wyższe koszty dla polskich użytkowników mobilnych terminali Starlink podróżujących po Europie (np. konieczność powrotu po 30 dniach lub wykupienie droższego pakietu).

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski stanowczo zaapelował do SpaceX o równe traktowanie polskich klientów, podkreślając, że Polska nie jest rynkiem drugiej kategorii.

W wyniku interwencji Ministerstwa Cyfryzacji, SpaceX wycofało się z planowanych ograniczeń i włączyło Polskę do wewnątrzeuropejskiego obszaru Starlink Roam, co oznacza, że polscy klienci nie będą objęci żadnymi nowymi restrykcjami podczas podróży po Europie.

Pierwotnie, firma SpaceX, należąca do Elona Muska, podjęła decyzję o wyłączeniu Polski z europejskiego regionu mobilnego Starlink Roam. W praktyce oznaczało to, że polscy klienci korzystający z terminali Starlink poza granicami kraju, musieliby liczyć się z koniecznością powrotu do Polski po 30 dniach lub wykupienia droższego pakietu usług. Taka zasada nie obowiązywała w innych krajach europejskich włączonych do tego regionu, takich jak Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa, Francja, Hiszpania czy Włochy.

Interwencja Ministerstwa Cyfryzacji

Na tę sytuację zareagował wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski. Zwrócił się on do SpaceX z pilnym apelem o przywrócenie jednakowych warunków dla polskich klientów.

- Polska nie jest rynkiem drugiej kategorii, a polscy klienci nie są klientami drugiej kategorii”. Zasygnalizował również, że państwo dysponuje narzędziami do reagowania na nieuczciwe praktyki międzynarodowych firm - stwierdził.

Zmiana Decyzji SpaceX

Interwencja Ministerstwa Cyfryzacji okazała się skuteczna, co doprowadziło do zmiany decyzji przez SpaceX. Krzysztof Gawkowski poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych o otrzymanej deklaracji od SpaceX.

- SpaceX odpowiedział na moje żądanie i nie będzie traktować polskich klientów gorzej niż tych w innych krajach europejskich – napisał wicepremier.

Zgodnie z przekazaną ministrowi informacją, Polska zostanie oficjalnie włączona do wewnątrzeuropejskiego obszaru podróży Starlink Roam. Oznacza to, że polscy użytkownicy mobilnych pakietów Starlink nie będą objęci nowymi ograniczeniami podczas podróży po Europie.

- Polscy klienci nie będą objęci żadnymi nowymi ograniczeniami – zaznaczył minister.

Wicepremier podkreślił konieczność szybkiego wdrożenia tej deklaracji przez firmę oraz poinformowania o zmianach wszystkich swoich klientów.

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