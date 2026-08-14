Renta wdowia w górę. Prawie milion seniorów dostanie średnio 253 zł więcej [WYLICZENIA]

Od stycznia 2027 r. renta wdowia wzrośnie z 15 proc. do 25 proc. drugiego świadczenia, co oznacza realny wzrost wypłat dla samotnych seniorów.

Średnia miesięczna kwota renty wdowiej zwiększy się o ok. 252,73 zł, a całkowite świadczenie wzrośnie o ok. 6,4 proc.

Prawie milion wdów i wdowców skorzysta na zmianach

Renta wdowia w górę od 2027 r.

Od lipca 2025 r. wdowom i wdowcom wypłacana jest renta wdowia. Tak nazwana została możliwość łączenia renty rodzinnej po zmarłym małżonku i własnego świadczenia emerytalno-rentowego. Uprawniona osoba może wybrać jeden z dwóch wariantów: 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia lub całe własne świadczenie i 15 proc. renty rodzinnej.

Zgodnie z obowiązującą ustawą, od 1 stycznia 2027 r. renta wdowia wzrośnie, gdyż będzie można skorzystać z 25 proc. drugiego świadczenia. Przeciętna wypłata świadczenia w ramach renty wdowiej wyniosła w czerwcu 2026 r. 3949,43 zł. Średnia kwota wynikająca z doliczenia 15 proc. drugiego świadczenia to 379,10 zł. A ile więcej będzie wypłacane wdowom od stycznia? Średnia całkowita wartość wypłacanego świadczenia wzrośnie o ok. 6,4 proc. (z 3 949,43 zł do około 4 202,16 zł miesięcznie). Samo podniesienie wskaźnika do 25 proc. sprawi, że przeciętna łączna wypłata zwiększy się kwotowo o dokładnie 252,73 zł miesięcznie.

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Tyle dokładnie wyniesie podwyżka

Jak konkretnie styczniowa podwyżka przełoży się na świadczenia wdów i wdowców? Opisaliśmy to na przykładach:

Przykład I

Pani Barbara ma 3 000 zł własnej emerytury. Jej zmarły mąż miał ok. 2 350 zł emerytury, co daje 2 000 zł renty rodzinnej po jego śmierci .

Renta wdowia dziś (15%): 3 000 zł + 300 zł dodatku = 3 300 zł miesięcznie

Renta wdowia od 2027 r. (25%): 3 000 zł + 500 zł dodatku = 3 500 zł miesięcznie

Zysk dla pani Barbary: 200 zł więcej każdego miesiąca w portfelu.

Przykład 2

Pan Marian ma 4 200 zł własnej emerytury. Jego zmarła żona miała 4 120 zł emerytury, co daje 3 500 zł renty rodzinnej po jej śmierci.

Renta wdowia dziś (15%): 4 200 zł + 525 zł dodatku = 4 725 zł miesięcznie

Renta wdowia od 2027 r. (25%): 4 200 zł + 875 zł dodatku = 5 075 zł miesięcznie

Zysk dla pana Mariana: 350 zł więcej każdego miesiąca w portfelu.

Uwaga, jest limit świadczenia

Należy przy tym pamiętać, że przepisy określają maksymalną wysokość świadczeń wypłacanych w zbiegu z rentą rodzinną trzykrotność najniższej emerytury. Obecnie to 5935,47 zł brutto.

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