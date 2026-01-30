Kijów marznie w ciemności. Wołodymyr Petraniuk: „Dziękujemy Polakom za generatory!”

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-01-30 5:10

Wielu mieszkańców Kijowa marznie w domach po tym, jak naloty siepaczy Putina zniszczyły elektrownie i elektrociepłownie zaopatrujące miasto w prąd i ciepło. Z pomocą w środku mroźnej zimy pospieszył polski rząd, fundacje i Caritas. – Dziękujemy Polakom za agregaty, które pozwalają nam przetrwać w tych warunkach! – słyszymy od mieszkańca Kijowa, Wołodymyra Petraniuka, dyrektora teatru „Zwierciadło”.

Wołodymyr Petraniuk: Chcemy żeby dzieci zapomniały o wojnie

i

Autor: Archiwum prywatne Wołodymyr Petraniuk: Chcemy żeby dzieci zapomniały o wojnie

Putin pozbawił Ukraińców ciepła

Sytuacja z dostępem do mediów w Kijowie powoli się poprawia, ale prąd, ciepłe kaloryfery i ciepła woda w kranach to rzadkość. – W moim teatrze nie było zasilania przez dwa tygodnie. A w domu na szczęście jest gaz, więc stawiamy cegły na kuchence i one trochę ciepła oraz można coś ugotować. Teraz temperatura jest bliska zera, więc da się wytrzymać, ale gdy było minus 20, było naprawdę ciężko – opowiada „Super Expressowi” Wołodymyr Petraniuk.

Kijów dziękuje nam za agregaty

Najgorsza jest sytuacja mieszkańców dzielnicy Trojeszczyna. Powstało tam miasteczko namiotowe, a namioty ogrzewane są dzięki generatorom. – Dziękujemy Polakom, że pomagają nam się ogrzać dzięki tym urządzeniom. Dziękujemy za całą pomoc, a teraz szczególnie za te agregaty! – mówi Petraniuk, który pomimo apeli władz nie opuścił miasta. – Mam pracę, kieruję w teatrze zespołem 20 ludzi i musimy grać spektakle. Putin nas nienawidzi i chce zniszczyć nasz język i naszą kulturę. Dlatego musimy cały czas grać i dawać ludziom otuchę. Zresztą już planuję kolejną komedię, którą wystawimy na wiosnę – opowiada Petraniuk.

Zapytali Polaków, czy wierzą w przyjaźń z USA pod rządami Trumpa. Wynik jest zaskoczeniem

Kolejne urządzenia w drodze do Kijowa

Fundacja Stand with Ukraine w ramach zbiórki „Ciepło z Polski dla Kijowa” wysłała 230 generatorów i zamówiła kolejne urządzenia. W drodze do Kijowa jest transport 379 generatorów prądu i 18 nagrzewnic z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W drodze są też 162 agregaty prądotwórcze i 846 nagrzewnic wysłane przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

Polityka SE Google News
Czarzasty w Zaleszanach
14 zdjęć
DEMONY W POLSKIM SPOŁECZEŃSTWIE!? KRZYK Nawrockiego przekonuje? Prof. Ewa Pietrzyk-Zieniewicz
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki