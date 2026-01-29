Zapytali Polaków, czy wierzą w przyjaźń z USA pod rządami Trumpa. Wynik jest zaskoczeniem

Kontrowersje, jakie wzbudza prezydent Donald Trump budzą wątpliwości, co do przyjaźni Polski z USA.

Większość ankietowanych Polaków (45 proc.) nie wierzy w ten sojusz.

Politolog Bartłomiej Biskup tłumaczy, że gorszy jest nasz stosunek do Trumpa, a nie do całych USA.

Kontrowersyjny gospodarz Białego Domu

Stany Zjednoczone tradycyjnie były oceniane przez Polaków pozytywnie, a nasze społeczeństwo pozostawało wyraźnie proamerykańskie. Polityka prezydenta Donalda Trumpa budzi jednak coraz większy sprzeciw, a jego zaskakujące podejście do europejskich sojuszników (np. próba przejęcia Grenlandii) oraz ocieplanie relacji z Rosją i Białorusią wywołują obawy. Dodatkowe kontrowersje wzbudziło uprowadzenia i przetrzymywania wenezuelskiego dyktatora Nicolasa Maduro oraz jego żony, którzy mają stanąć przed amerykańskim sądem. Wątpliwości pogłębiła również inicjatywa powołania tzw. Rady Pokoju, w której znaleźli się m.in. Władimir Putin i Alaksandr Łukaszenka, co wielu komentatorów uznało za sygnał dalszego zbliżenia z autorytarnymi przywódcami.

Czy wierzymy w przyjaźń z USA?

W tym kontekście pojawia się pytanie, czy USA pod wodzą Donalda Trumpa wciąż są przyjacielem Polski. Według 45 proc. badanych ta przyjaźń już nie istnieje – wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster. W przyjaźń z USA wciąż wierzy jednak 37 proc. respondentów, a 18 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

– To kolejny sondaż, który potwierdza spadek ocen pozytywnych Donalda Trumpa wśród Polaków. Nie chodzi o całe relacje ze Stanami Zjednoczonymi, bo te pozostają stabilne, podobnie jak współpraca w ramach NATO, lecz o ocenę samego Trumpa. Jego wypowiedzi dotyczące Grenlandii czy próby nałożenia ceł na Niemcy są kontrowersyjne, a komentarz o sojusznikach walczących w Iraku i Afganistanie [„unikali pierwszej linii frontu”] zostały odebrane w Polsce szczególnie negatywnie – tłumaczy politolog dr Bartłomiej Biskup.

Sondaż wykonano w dniach 26-27 stycznia metodą CAWI na próbie 1010 dorosłych Polaków.

