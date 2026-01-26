Aleksander Kwaśniewski podsumował Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. Powiedział wprost

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-01-26 22:39

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski wyraził swoje obawy dotyczące relacji Polski z Donaldem Trumpem. Jego wypowiedzi nawiązują do niedawnych kontrowersji związanych z lekceważącymi słowami amerykańskiego prezydenta o państwach NATO i reakcji polskiego prezydenta.

Aleksander Kwaśniewski

i

Autor: PAWEL DABROWSKI / SUPER EXPRESS
  • Były prezydent Aleksander Kwaśniewski ostrzega przed "pułapką" bezwarunkowego poparcia dla Donalda Trumpa.
  • Krytykuje brak bezpośredniej reakcji prezydenta Nawrockiego na lekceważące słowa Trumpa o żołnierzach NATO.
  • Kwaśniewski podkreśla, że polityka Trumpa jest nieprzewidywalna i oparta na osobistym egoizmie.

Aleksander Kwaśniewski odniósł się do wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który skrytykował zaangażowanie sojuszników NATO w wojnie w Afganistanie. Trump stwierdził, że "Nigdy ich nie potrzebowaliśmy" i że choć wysłali wojska, to "pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu".

W odpowiedzi na te słowa, prezydent Karol Nawrocki napisał w serwisie X, że "nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie" i "Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę". Nawrocki nie odniósł się jednak wprost do wypowiedzi Trumpa.

Kwaśniewski o Trumpie

Zdaniem byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, sympatia polskiej prawicy, w tym prezydenta Nawrockiego, do Donalda Trumpa jest "pułapką". Kwaśniewski uważa, że amerykański prezydent "rozumie wdzięczność jednostronnie".

- Wszyscy, którzy dzisiaj tak w sposób bezwarunkowy i taki podszyty rzeczywiście jakimś wyjątkowym emocjonalnym stosunkiem wspierają Donalda Trumpa, nieraz znajdą się jeszcze w kłopotach, dlatego, że jego polityka jest nieprzewidywalna, jest oparta o jego osobisty egoizm - ocenił.

Nawrocki na czele rankingu zaufania. Ale ten sondaż jest jak zimny prysznic! Prezydenta goni Tusk i szef MSZ!

Podkreślił, że w polityce Trumpa "nie ma żadnej wdzięczności dla sojuszników, nie ma szacunku dla tych sojuszników". Aleksander Kwaśniewski skrytykował także apologetyczne komentarze części polskich polityków, które pojawiły się po słowach Trumpa. "Zakochanie w Donaldzie Trumpie ze strony polskiej prawicy i samego prezydenta Nawrockiego jest tak duże, że on gotów jest mu wybaczać wiele, a moim zdaniem za dużo, bo niedocenianie ofiar jest i kłamstwem, i brakiem szacunku dla sojuszników" – powiedział.

- Ja jeszcze mogę prorokować, że nieraz Donald Trump będzie kłopotem dla tych, którzy są jego wyznawcami w Polsce, którzy uważają, że mają jakieś nadzwyczajne relacje, czy wpływ na Donalda Trumpa, czy jego otoczenie - stwierdził.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Aleksander Kwaśniewski:

Aleksander Kwaśniewski
17 zdjęć
Sonda
Jak oceniasz styl prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego?
JURASZ MOCNO: KO powinna prowadzić politykę zagraniczną A NIE walczyć o wyborców Konfederacji
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KAROL NAWROCKI
ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI