Aleksander Kwaśniewski podsumował Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa. Powiedział wprost

Były prezydent Aleksander Kwaśniewski ostrzega przed "pułapką" bezwarunkowego poparcia dla Donalda Trumpa.

Krytykuje brak bezpośredniej reakcji prezydenta Nawrockiego na lekceważące słowa Trumpa o żołnierzach NATO.

Kwaśniewski podkreśla, że polityka Trumpa jest nieprzewidywalna i oparta na osobistym egoizmie.

Aleksander Kwaśniewski odniósł się do wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który skrytykował zaangażowanie sojuszników NATO w wojnie w Afganistanie. Trump stwierdził, że "Nigdy ich nie potrzebowaliśmy" i że choć wysłali wojska, to "pozostawali nieco z tyłu, z dala od linii frontu".

W odpowiedzi na te słowa, prezydent Karol Nawrocki napisał w serwisie X, że "nie ma wątpliwości, że Polscy żołnierze to Bohaterowie" i "Zasługują na szacunek i słowa podziękowania za ich służbę". Nawrocki nie odniósł się jednak wprost do wypowiedzi Trumpa.

Kwaśniewski o Trumpie

Zdaniem byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, sympatia polskiej prawicy, w tym prezydenta Nawrockiego, do Donalda Trumpa jest "pułapką". Kwaśniewski uważa, że amerykański prezydent "rozumie wdzięczność jednostronnie".

- Wszyscy, którzy dzisiaj tak w sposób bezwarunkowy i taki podszyty rzeczywiście jakimś wyjątkowym emocjonalnym stosunkiem wspierają Donalda Trumpa, nieraz znajdą się jeszcze w kłopotach, dlatego, że jego polityka jest nieprzewidywalna, jest oparta o jego osobisty egoizm - ocenił.

Podkreślił, że w polityce Trumpa "nie ma żadnej wdzięczności dla sojuszników, nie ma szacunku dla tych sojuszników". Aleksander Kwaśniewski skrytykował także apologetyczne komentarze części polskich polityków, które pojawiły się po słowach Trumpa. "Zakochanie w Donaldzie Trumpie ze strony polskiej prawicy i samego prezydenta Nawrockiego jest tak duże, że on gotów jest mu wybaczać wiele, a moim zdaniem za dużo, bo niedocenianie ofiar jest i kłamstwem, i brakiem szacunku dla sojuszników" – powiedział.

- Ja jeszcze mogę prorokować, że nieraz Donald Trump będzie kłopotem dla tych, którzy są jego wyznawcami w Polsce, którzy uważają, że mają jakieś nadzwyczajne relacje, czy wpływ na Donalda Trumpa, czy jego otoczenie - stwierdził.

