Marek Jakubiak przestał był członkiem koła Demokracja Bezpośrednia.

W jego miejsce szybko wszedł nowy poseł.

Tomasz Rzymkowski tak tłumaczy swą decyzję.

Wykluczenie Jakubiaka

Marek Jakubiak został wykluczony z koła poselskiego Demokracja Bezpośrednia, którego jednym z głównych polityków jest Paweł Kukiz (WIĘCEJ:Koniec Marka Jakubiaka w kole Kukiza! Co się stało?). - Nie wiem, co kolegom przyszło do głowy. Jestem tą decyzją zaskoczony - mówił Onetowi wyraźnie zaskoczony poseł, dodając przy tym, że w ostatnim czasie przebywał poza Polską (SPRAWDŹ: Poseł Jakubiak zabiera żonę na Hawaje! To będzie podróż poślubna do raju). Do niedawna koło poselskie Demokracja Bezpośrednia liczyło cztery osoby: Marka Jakubiaka, Pawła Kukiza, Jarosława Sachajkę i Jana Krzysztofa Ardanowskiego. - To nasze wewnętrzne sprawy, dlatego nie chciałbym dyskutować o powodach rozstania z posłem Jakubiakiem. Widzimy politykę i sposób prowadzenia jej w odmienny sposób. Rozeszły się nasze drogi i wizje. Marek o wszystkim wie, bo to była wspólna decyzja - tłumaczył portalowi przewodniczący Sachajko.

Rzymkowski wchodzi do koła

Właśnie w tym momencie na scenę wkracza Tomasz Rzymkowski, polityk z bogatym doświadczeniem, który w ubiegły piątek oficjalnie zasilił szeregi Demokracji Bezpośredniej. W rozmowie z Polską Agencją Prasową Rzymkowski podkreślił, że został zaproszony do koła przez jego członków, z którymi łączy go „przyjaźń, a także współpraca w przeszłości”. - Bardzo się cieszę z tej propozycji – stwierdził jednoznacznie. Jednakże, od razu zaznaczył, że „to nie jest tak, że będzie się trzymał kurczowo tego koła do końca kadencji”.

Rzymkowski otwarcie przyznał, że jest „otwarty na współpracę ze wszystkimi bytami na polskiej prawicy i w ogóle uważam, że na prawicy nie powinno być wrogów”. Co więcej, aktywnie namawia swoich kolegów do prowadzenia rozmów z innymi klubami parlamentarnymi na temat współpracy. W ostatnim czasie zacieśnił on współpracę z politykami Konfederacji, angażując się w Projekt27. Jest to inicjatywa Nowej Nadziei i jej lidera, Sławomira Mentzena, której celem jest wypracowanie programu wyborczego Konfederacji na wybory parlamentarne w 2027 roku. W ramach Projektu27 politycy tej formacji, wraz z ekspertami i sympatykami, intensywnie pracują nad kluczowymi kwestiami programowymi. Udział Rzymkowskiego w tej inicjatywie jest wyraźnym sygnałem jego zainteresowania szerszą współpracą z Konfederacją. Rzymkowski wprost deklaruje, że pozostaje otwarty na taką współpracę również poza Projektem27, a nawet nie wyklucza dołączenia do partii. - To wszystko zależy od propozycji – podsumował.

W 2024 roku Rzymkowski startował do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości, ale nie zdobył mandatu. Dopiero w sierpniu ubiegłego roku objął mandat poselski w miejsce Marcina Przydacza, który przeszedł do kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. - Generalnie w ogóle tę kadencję traktuję jako taki cud boski, bo nie planowałem być w tej kadencji posłem – ocenił pragmatycznie.

