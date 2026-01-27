Koniec Marka Jakubiaka w kole Kukiza! Co się stało?

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-01-27 13:48

Rewolucja dotknęła koło poselskie Demokracja Bezpośrednia. Jak donosi Onet poseł Marek Jakubiak został wyrzucony z koła. - Nie wiem, co kolegom przyszło do głowy - komentuje polityk, który ma pozostać posłem niezrzeszonym.

Marek Jakubiak po ślubie! Ożenił się z wieloletnią partnerką!

i

Autor: Kibitlewski Paweł / Super Express
  • Marek Jakubiak kończy przygodę z kołem poselskim Demokracja Bezpośrednia.
  • Miał zostać wykluczony, co zaskoczyło samego posła.
  • Decyzja ta, choć zaskakująca dla Jakubiaka, jest komentowana przez przewodniczącego koła jako wynik różnic w wizji politycznej.
  • Poznaj szczegóły rozstania i dowiedz się, co dalej z karierą polityczną Marka Jakubiaka.
Polityka SE Google News

Marek Jakubiak został wykluczony z koła poselskiego Demokracja Bezpośrednia, którego jednym z głównych polityków jest Paweł Kukiz, podał Onet. Pytany o sprawę poseł Jakubiak przyznał wprost: - Nie wiem, co kolegom przyszło do głowy. Jestem tą decyzją zaskoczony. I jak zaznaczył w ostatnim czasie przebywał poza Polską. Do niedawna koło poselskie Demokracja Bezpośrednia liczyło cztery osoby: Marka Jakubiaka, Pawła ł Kukiza, Jarosława Sachajkę iJan Krzysztofa Ardanowskiego. Co na to wszystko przewodniczący koła Jarosław Sachajko? jak przyznał jest zaskoczony postawą Jakubiaka: -  To nasze wewnętrzne sprawy, dlatego nie chciałbym dyskutować o powodach rozstania z posłem Jakubiakiem. Widzimy politykę i sposób prowadzenia jej w odmienny sposób. Rozeszły się nasze drogi i wizje. Marek o wszystkim wie, bo to była wspólna decyzja - dodał w rozmowie z Onetem. 

Kim jest Marek Jakubiak?

Poseł Marek Jakubiak w polskiej polityce jest od lat i jak dotąd dwukrotnie udało mu się zdobyć mandat posła. W 2015 roku wystartował z list Kukiz 15' i przekonał do siebie ponad 11 tysięcy wyborców. Ten sukces udało mu się powtórzyć w 2023 roku, kiedy wystartował z list Prawa i Sprawiedliwości. Marek Jakubiak zdobył wówczas 39 tysięcy głosów.

Startował również w wyborach na prezydenta Warszawy w 2018 roku, do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, do Sejmu w 2019 roku oraz w wyborach prezydenckich w 2020 roku i 2025 roku. Żaden z tych startów nie zakończył się sukcesem. Prywatnie niedawno polityk wziął ślub z wieloletnią partnerką. Ślub odbył się w połowie grudnia zeszłego roku, Para pobrała się w Mikołajkach, a ceremonia i wesele odbyły się w tamtejszym hotelu Gołębiewski.

Marek Jakubiak po ślubie! Ożenił się z wieloletnią partnerką!
22 zdjęcia
Raport VOD 26.01.2026
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MAREK JAKUBIAK