Koniec Marka Jakubiaka w kole Kukiza! Co się stało?

Marek Jakubiak kończy przygodę z kołem poselskim Demokracja Bezpośrednia.

Miał zostać wykluczony, co zaskoczyło samego posła.

Decyzja ta, choć zaskakująca dla Jakubiaka, jest komentowana przez przewodniczącego koła jako wynik różnic w wizji politycznej.

Poznaj szczegóły rozstania i dowiedz się, co dalej z karierą polityczną Marka Jakubiaka.

Marek Jakubiak został wykluczony z koła poselskiego Demokracja Bezpośrednia, którego jednym z głównych polityków jest Paweł Kukiz, podał Onet. Pytany o sprawę poseł Jakubiak przyznał wprost: - Nie wiem, co kolegom przyszło do głowy. Jestem tą decyzją zaskoczony. I jak zaznaczył w ostatnim czasie przebywał poza Polską. Do niedawna koło poselskie Demokracja Bezpośrednia liczyło cztery osoby: Marka Jakubiaka, Pawła ł Kukiza, Jarosława Sachajkę iJan Krzysztofa Ardanowskiego. Co na to wszystko przewodniczący koła Jarosław Sachajko? jak przyznał jest zaskoczony postawą Jakubiaka: - To nasze wewnętrzne sprawy, dlatego nie chciałbym dyskutować o powodach rozstania z posłem Jakubiakiem. Widzimy politykę i sposób prowadzenia jej w odmienny sposób. Rozeszły się nasze drogi i wizje. Marek o wszystkim wie, bo to była wspólna decyzja - dodał w rozmowie z Onetem.

Kim jest Marek Jakubiak?

Poseł Marek Jakubiak w polskiej polityce jest od lat i jak dotąd dwukrotnie udało mu się zdobyć mandat posła. W 2015 roku wystartował z list Kukiz 15' i przekonał do siebie ponad 11 tysięcy wyborców. Ten sukces udało mu się powtórzyć w 2023 roku, kiedy wystartował z list Prawa i Sprawiedliwości. Marek Jakubiak zdobył wówczas 39 tysięcy głosów.

Startował również w wyborach na prezydenta Warszawy w 2018 roku, do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, do Sejmu w 2019 roku oraz w wyborach prezydenckich w 2020 roku i 2025 roku. Żaden z tych startów nie zakończył się sukcesem. Prywatnie niedawno polityk wziął ślub z wieloletnią partnerką. Ślub odbył się w połowie grudnia zeszłego roku, Para pobrała się w Mikołajkach, a ceremonia i wesele odbyły się w tamtejszym hotelu Gołębiewski.