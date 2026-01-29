Jerzy Owsiak skomentował brak wsparcia prezydenta dla WOŚP. Jednoznaczna opinia

Prezydent Karol Nawrocki i jego małżonka nie włączyli się w tegoroczny finał WOŚP, w przeciwieństwie do swoich poprzedników.

Jurek Owsiak odniósł się do zarzutów o upolitycznienie WOŚP, sugerując, że to wymówka dla tych, którzy nie chcą brać w niej udziału.

Owsiak zaprzeczył oskarżeniom o wzbogacanie się na zbiórkach, podkreślając transparentność działania fundacji i regularne kontrole.

W niedzielę 25 stycznia 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zgromadził ponad 183 miliony złotych. Ostateczna kwota, która zazwyczaj jest wyższa od wyniku z dnia finału, zostanie ogłoszona przez Fundację w ciągu kilku tygodni. Jak co roku, działalność fundacji wzbudziła falę pozytywnych, jak i negatywnych komentarzy. Uwagę zwróciło także zachowanie prezydenta.

W odróżnieniu od swoich poprzedników, takich jak Lech Kaczyński czy Andrzej Duda, Karol Nawrocki nie włączył się w tegoroczną edycję zbiórki WOŚP. Podobnie postąpiła jego małżonka. Decyzję tę wyjaśnił Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, w rozmowie z Radiem Zet. Stwierdził on, że prezydent angażuje się w różnorodne inicjatywy charytatywne, jednak świadomie unika wspierania WOŚP, ponieważ Jurek Owsiak zbyt mocno wszedł w politykę.

Reakcja Jurka Owsiaka

Słowa szefa Kancelarii Prezydenta przypomniała Monika Olejnik w programie "Kropka nad i", rozmawiając z Jurkiem Owsiakiem. Zapytała ona o zarzuty dotyczące "upolitycznienia" WOŚP. Jurek Owsiak odpowiedział na to krótko.

- Słowo "upolityczniona" możemy dokleić w każdym momencie, kiedy po prostu nie chcemy w tym brać udziału - stwierdził.

Padło także pytanie, czy Karol Nawrocki to pierwszy prezydent, który zdecydował się nie wspierać WOŚP.

- Nawet nie chcę tego komentować, to jest świat tak dla mnie niedotykalny teraz, że w ogóle nie zaprzątam sobie tym głowy - odparł.

Zarzuty o nieuczciwość

Podczas rozmowy Jurek Owsiak odniósł się również do pojawiających się w mediach społecznościowych zarzutów o rzekome wzbogacanie się na zbiórkach. Zdecydowanie zaprzeczył tym oskarżeniom, podkreślając transparentność działania fundacji.

- 34 lata tworzymy fundację, nie ma nad nami żadnej szklanej kopuły. Gdyby były jakiekolwiek nieczyste sytuacje, to już dawno by to wyciekło. Fundacja jest cały czas sprawdzana przez odpowiednie organy, składamy sprawozdania. Nie moglibyśmy robić kolejnych zbiórek, jeśli się nie rozliczylibyśmy się m.in. z resortem zdrowia. Ja nie żyję w żadnej willi - powiedział.

W naszej galerii zobaczysz, jak zmieniał się Jurek Owsiak:

Sonda Czy prezydent powinien wspierać WOŚP? Tak Nie Nie wiem