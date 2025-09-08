W Warszawie narasta konflikt wokół zakazu sprzedaży alkoholu w nocy

Prezydent Rafał Trzaskowski rozważa wprowadzenie nocnej prohibicji, a mocno przeciwny ma być temu rozwiązaniu Marcin Kierwiński

Decyzja ta może mieć znaczący wpływ na życie nocne stolicy oraz lokalne biznesy

Czy Warszawa dołączy do miast z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu?

Po przegranych przez Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich, w Warszawie wybuchła nowa polityczna batalia. Tym razem na linii frontu stanęli włodarz stolicy i Marcin Kierwiński, szef warszawskich struktur Platformy Obywatelskiej, a zarazem minister spraw wewnętrznych i administracji. Kością niezgody stał się projekt dotyczący wprowadzenia nocnego zakazu sprzedaży alkoholu w Warszawie.

Kierwiński kontra Trzaskowski: Zakaz sprzedaży alkoholu wywołał burzę

Źródło "Wprost" donosi o narastającym napięciu między politykami. Jak twierdzi informator gazety, Marcin Kierwiński wyjątkowo ambicjonalnie podszedł do sprawy ewentualnego wprowadzenia nocnej prohibicji w Warszawie, osobiście angażując się w przekonywanie radnych do odrzucenia projektów uchwał w tej sprawie. Co ciekawe, jeden z tych projektów został zgłoszony właśnie przez samego Rafała Trzaskowskiego.

Spór o nocną prohibicję w Warszawie nabiera rumieńców. Według informatora "Wprost", Kierwiński dzwoni do radnych miasta i dzielnic, strasząc ich konsekwencjami, jeśli poprą projekt Trzaskowskiego. Zakłada on wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach od 23:00 do 6:00 rano, z dodatkowym trzymiesięcznym okresem przejściowym.

Celem inicjatywy jest poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w stolicy, jednak napotkała ona na silny opór ze strony niektórych polityków.

Nocna prohibicja w Warszawie: Czy projekt Trzaskowskiego ma szansę na realizację?

Przyszłość projektu Rafała Trzaskowskiego stoi pod znakiem zapytania. Zaangażowanie Marcina Kierwińskiego w blokowanie inicjatywy prezydenta Warszawy sugeruje ponadto podział w stołecznej Platformie Obywatelskiej. Czy konflikt między politykami wpłynie na dalsze losy projektu i czy mieszkańcy Warszawy będą musieli liczyć się z ograniczeniami w dostępie do alkoholu w godzinach nocnych? Czas pokaże, jak rozwinie się ta polityczna batalia.

