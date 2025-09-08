Trwa polityczna debata na temat potencjalnej koalicji Konfederacji z Donaldem Tuskiem.

Konfederacja, mimo deklaracji o samodzielności, może stanąć przed trudnym wyborem.

Czy dojdzie do niespodziewanego sojuszu? Mówi o nim europosłanka Lewicy

Europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus wskazuje na możliwe zbliżenie Koalicji Obywatelskiej z Konfederacją. Czy to realny scenariusz?

KO flirtuje z Konfederacją?! Scheuring-Wielgus ujawnia kulisy

Europosłanka w rozmowie z „Onet Rano” zasugerowała, że partia Donalda Tuska może szukać porozumienia z ugrupowaniem, na czele którego stoi Sławomir Mentzen. Jednocześnie podkreśliła, że Lewica, jako część koalicji rządzącej, wyklucza jakąkolwiek współpracę z Konfederacją. Czy to oznacza pęknięcie w koalicji rządzącej?

Lewica wyraża obawy

- Wszystko jest możliwe. To, że Platforma Obywatelska w jakiś sposób umizguje się do Konfederacji, to jest fakt. My to wiemy, my to widzimy – oznajmiła Scheuring-Wielgus.

Europosłanka podkreśliła jednak, że Lewica, jako część koalicji rządzącej, nie widzi możliwości współpracy z Konfederacją.

Polska nie jest konserwatywna? Scheuring-Wielgus o wyborcach

Scheuring-Wielgus odniosła się również do przekonania o konserwatywnym charakterze polskiego społeczeństwa. - To nie jest tak, że Polska jest konserwatywna i prawicowa. To jest kolejny powtarzany fejk. Uważam, że Polki i Polacy są bardziej świadomi i zliberalizowani niż politycy, których później wybierają do Sejmu i Senatu – przekonywała.

Europosłanka zwróciła uwagę na niewielką różnicę w głosach oddanych w wyborach prezydenckich na Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego oraz na fakt, że około 9 milionów osób nie wzięło udziału w wyborach. Jej zdaniem świadczy to o tym, że społeczeństwo jest bardziej zróżnicowane i otwarte, niż sugerują to wyniki wyborów.

Przyszłość Lewicy?

W dalszej części rozmowy Scheuring-Wielgus odniosła się do przyszłości Lewicy i ewentualnej współpracy z innymi ugrupowaniami. - My z partią Razem się dogadujemy. Nie mam problemu, żeby z Razem współpracować – zapewniła.

