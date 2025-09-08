Wielkie zwolnienia w Ministerstwie Zdrowia! Trzech wiceministrów straci fuchę! Znamy nazwiska!

W Ministerstwie Zdrowia szykują się duże zmiany kadrowe

Aż trzech wiceministrów może stracić pracę, a ich nazwiska są już znane

Zapowiedź roszad w ministerstwie pojawiła się już pod koniec lipca, podczas ogłaszania rekonstrukcji rządu. Premier Donald Tusk tuż przed weekendem potwierdził wprowadzenie tych zmian.

Kto straci stanowisko wiceministra zdrowia? Zmiany kadrowe w resorcie

Według ustaleń RMF FM, stanowiska wiceministrów mają stracić: profesor Urszula Demkow z Polski 2050, odpowiedzialna za plan dla chorób rzadkich i kadry medyczne, wiceminister Marek Kos z PSL, zajmujący się ratownictwem medycznym i refundacją leków, oraz senator Wojciech Konieczny z Lewicy, sekretarz stanu, który odpowiada za zdrowie publiczne i przepisy ograniczające promocję alkoholu.

- Trzech wiceministrów ma stracić stanowiska. W ich miejsce pojawić mają się dwie nowe osoby – eksperci spoza świata polityki – podaje stacja.

Pacjenci czekają na konkrety. Co z finansowaniem szpitali?

Na efekty zmian w Ministerstwie Zdrowia czekają przede wszystkim pacjenci. Jak podkreślają, brakuje im jasnych informacji dotyczących planów resortu, szczególnie w odniesieniu do trudnej sytuacji finansowej szpitali. Od kondycji finansowej placówek zależą terminy badań i zabiegów, co bezpośrednio wpływa na jakość opieki zdrowotnej.

Organizatorzy i uczestnicy demonstracji, regularnie odbywających się przed Kancelarią Premiera w sprawie przyszłości centrów zdrowia psychicznego, również zwracają uwagę na problem braku informacji. Ich zdaniem, dialog z Ministerstwem Zdrowia jest utrudniony, a konkretne działania wciąż pozostają niejasne.

Kiedy poznamy nowych wiceministrów?

Z informacji dziennikarzy wynika, że nowi wiceministrowie zdrowia mają zostać zaprezentowani w środę lub czwartek. Będzie to jednocześnie pierwsza konferencja prasowa minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.

