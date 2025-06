Karol Nawrocki ostro do Tuska ze sceny! "Czas porzucić histerię"

- 1 czerwca wygrała Polska i dziękuję Wam za to! Dziękuję za to, że w kolejnych miesiącach nie zostawiliście mnie ani na sekundę i razem szliśmy w naszej drodze do zwycięstwa. Była to kampania bez środków finansowych, odebranych w bezprawny sposób. Mój główny kontrkandydat miał wsparcie zagranicznych ośrodków i mediów. Wydawało się, że jesteśmy otoczeni ze wszystkich stron. Z każdym dniem wiedzieliśmy, że bunt społeczeństwa obywatelskiego pozwoli, abyśmy wybrali swojego prezydenta i tak się stało - mówił.