Karol Nawrocki idzie na rekord! Wyprzedził już nawet Kwaśniewskiego! Wystarczył rok

Karol Nawrocki został nowym rekordzistą Polski.

Chodzi o liczbę prezydenckich wet.

Zobacz, ile tego typu decyzji dało mu pozycję lidera i prześcignięcie Aleksandra Kwaśniewskiego.

W czwartek 11 czerwca 2026 roku prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci odrzucił projekt ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Poprzednie dwie próby uregulowania tego sektora również spotkały się z wetem głowy państwa. W uzasadnieniu wcześniejszych decyzji prezydent wskazywał na obawy dotyczące potencjalnej nadmiernej regulacji, która mogłaby skutkować przeniesieniem działalności polskich firm z branży kryptoaktywów poza granice kraju (WIĘCEJ: Karol Nawrocki znów zawetował ustawę o kryptowalutach! Z jakiego powodu?). Dodatkowo zawetował przedstawioną mu ustawę o ordynacji podatkowej oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Nawrocki, który objął prezydenturę 6 sierpnia po złożeniu uroczystej przysięgi, szybko przeszedł zatem do historii. W krótkim czasie zawetował 36 ustaw, stając się absolutnym rekordzistą w tej kategorii wśród wszystkich prezydentów III Rzeczypospolitej. Wcześniej najwięcej wet – 35 – złożył Aleksander Kwaśniewski, jednak dokonał tego w ciągu całej swojej dziesięcioletniej kadencji.

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Pierwszym prezydentem w historii III RP, który mógł korzystać z prawa weta, był Lech Wałęsa. Podczas pięcioletniej kadencji zawetował on 27 ustaw. Po nim przez dwie kadencje rządził Aleksander Kwaśniewski, który w 10 lat odrzucił 35 ustaw. W okresie 2005-2007 głowie państwa właściwie nie zdarzało się wetować ustaw. Prezydentem był wówczas Lech Kaczyński, a rząd składał się m.in. z Prawa i Sprawiedliwości (PiS). W tym czasie odmówił złożenia podpisu tylko raz. Nieco inaczej sprawa wyglądała po przedterminowych wyborach, gdy w 2007 r. władzę przejęła koalicja PO-PSL. Łącznie w czasie przerwanej tragiczną katastrofą smoleńską kadencji Kaczyński skorzystał z prawa weta 18 razy. Jedna kadencja Bronisława Komorowskiego przypadła na rządy koalicji PO-PSL, z którą był związany. W czasie pięcioletniej kadencji Komorowski zawetował zaledwie cztery ustawy. Natomiast Andrzej Duda przez 10 lat użył weta 19 razy.

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Swój ironiczny komentarz dotyczący tej sytuacji zamieścił na platformie X Radosław Sikorski, który napisał:

Ustalmy proszę raz na zawsze czy mówimy wetomat czy wetoman.— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) June 12, 2026

Galeria poniżej: Prezydent RP Karol Nawrocki podczas trekkingu z harcerzami, młodzieżą i społecznikami pod hasłem Szlak Pamięci w Cassino

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Sonda Czy Karol Nawrocki słusznie wetuje ustawy rządu? Tak, prezydent powinien dokładnie kontrolować każdą ustawę Nie, zbyt częste weta blokują prace państwa Wszystko zależy od konkretnej ustawy Nie mam zdania