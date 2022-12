Kaja Godek nie odpuszcza! W Sejmie już złożono podpisy, chodzi o aborcję

Kaja Godek jest założycielką i członkiem zarządu Fundacji Życie i Rodzina, która deklaruje walkę z LGBT i aborcją. Trudno odmówić działaczom aktywności – 28 grudnia 2022 pochwalili się zebraniem prawie 150 tysięcy podpisów pod ustawą o tytule „Aborcja to zabójstwo”. - Chcemy ścigania każdego kto organizuje i ułatwia aborcję – napisano na Facebooku. Autorzy chcą wprowadzenia zmian w ustawie o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. W ich postulatach znajdują się zapisy o zakazie publicznego propagowania jakichkolwiek działań umożliwiających przerwanie ciąży, publicznego nawoływania do przerwania ciąży czy publicznego informowania o możliwościach przerwania ciąży w Polsce i poza jej granicami. Zabronione miałoby być także posiadanie, produkowanie czy utrwalanie jakichkolwiek treści czy danych związanych z zakazanymi treściami. W Polsce takich informacji udzielają między innymi „Aborcja bez granic” czy „Legalna aborcja. Bez kompromisów”. Na oficjalnym profilu Fundacji na Facebooku widać zdjęcia Kai Godek oraz innych ochotników, w tym także nieletnich, którzy nieśli pudła z podpisami do Sejmu. Aktywistka nie mogła na nich ukryć usmiechu. - Spotykamy się dzisiaj świętując fakt, że Polacy są za życiem, że ludzie chcą, żeby ochrona życia nie była pustym frazesem, pustym zapisem w ustawie, ale żeby ochrona życia realizowała się w sposób pełniejszy. Cieszymy się, że jest tak wielu ludzi, którzy domagają się ochrony dla dzieci nienarodzonych – mówiła do zebranych.

