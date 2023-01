Kaczyński wraca na Nowogrodzką. "Czuliśmy karzące oko prezesa"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przed świętami w grudniu 2022 roku przeszedł operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. Placówkę przy ul. Szaserów opuścił dopiero na początku stycznia, ponieważ drugi zabieg zniósł o wiele gorzej niż ten kilka lat temu na pierwszej nodze. Mimo, że Jarosław Kaczyński większość czasu jeszcze spędza w domu skąd dowodzi partią, dzieli i rządzi, to lada dzień ma w pełni wrócić do partyjnej centrali, gdzie czekają na niego współpracownicy i posłowie, którzy już ustawiają się w kolejkach na rozmowy z prezesem PiS. - Nie możemy się doczekać prezesa Jarosława Kaczyńskiego na Nowogrodzkiej. Choć czuliśmy cały czas obecność prezesa PiS i jego karzące oko na każdym z nas. Bardzo się za Jarosławem Kaczyńskim stęskniliśmy i świetnie, że wraca lada dzień już na dobre na Nowogrodzką – mówi w rozmowie z „Super Expressem” europoseł PiS Ryszard Czarnecki. W PiS prezes budzi wielki podziw. Chodzi m.in. o to, że mimo bólu i problemów z kolanem i rehabilitacją, pojawiał się w Sejmie, a 17 stycznia uczcił pamięć zmarłej 10 lat temu mamy, Jadwigi Kaczyńskiej. - Prezes jest w bardzo dobrej kondycji. I bardzo go podziwiamy za ciężką pracę mimo bólu. Wiem, że Jarosław Kaczyński jest w ciągłym kontakcie z partią, współpracownikami. Dzwoni, odbiera, pilnuje i dogląda najważniejszych spraw – zaznacza ważny polityk PiS. W partii nie mogą się już doczekać powrotu prezesa. - Na pewno serdecznie przywitamy Jarosława Kaczyńskiego na Nowogrodzkiej! - zapowiada Ryszard Czarnecki.

Sonda Czy Jarosław Kaczyński powinien przejść na emeryturę? Tak, najwyższa pora Nie, jest potrzebny Polsce Nie mam zdania