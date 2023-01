Schetyna ma pretensje do rządu. „Jeśli premier chce mieć większość, to powinien….”

Prezes PiS ruszył do Sejmu. Pojawił się na Wiejskiej

Nie jest tajemnicą, że w ostatnim czasie Jarosław Kaczyński musiał skupić się na sobie i swoim zdrowiu. Pod koniec zeszłego roku prezes Prawa i Sprawiedliwości trafił do szpitala. W placówce pod opieką lekarzy Kaczyński spędził całe święta, sylwestra i nowy rok. Wyszedł już na szczęście do domu i spędził tam kilka dni. W końcu po operacji kolana nie można tak od razu normalnie funkcjonować, trzeba uważać na nogę i się nie forsować! Wszystko po to, by w pełni się wykurować i dojść do dobrej formy. Jarosława Kaczyńskiego zabrakło na styczniowej miesięcznicy, prezes PiS nie wziął udziału w porannych obchodach katastrofy smoleńskiej (w dniu 10 stycznia 2023), co oczywiście zostało zauważone. Jednak jak cały czas zapewniało najbliższe środowisko prezesa Kaczyńskiego, polityk miał oko na to, co się dzieje w polityce, doglądał partyjnych spraw i był w kontakcie ze współpracownikami. Jednym słowem rwał się do pracy!

Jarosław Kaczyński zasiadł w rządowych ławach! Wiadomo, co mogło go do tego skłonić

Najwyraźniej poczuł się na tyle dobrze, że zdecydował się pojawić w Sejmie w środę 11 stycznia. Prezes PiS nie zajął jednak swojego miejsca w pierwszym rzędzie, ale usiadł w rządowych ławach. Dlaczego? Tam miał zdecydowanie wygodniej, nie musiał się wysilać, by schodzić po schodkach, mógł swobodnie zająć miejsce i odstawić kulę ortopedyczną tuż obok, której obecnie musi używać. Wystarczyło, że i tak podjął trud udania się na Wiejską. W końcu jego dom jest piętrowy, a aby wyjść na ulicę trzeba pokonać kilka stopni. To już jest spore utrudnienie dla osoby, która dopiero co, miała operację kolana. Zresztą na naszych zdjęciach da się dostrzec pewien grymas bólu na twarzy prezesa PiS, gdy wsiadał do luksusowego auta. Nie ma się czemu dziwić, każdy w podobnej sytuacji reagowałby tak samo.

