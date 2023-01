Nie do wiary, co znalazło się w historii przeglądania senatora! Ma kłopoty?

Jarosław Kaczyński znów w domu

Jarosław Kaczyński spędził święta Bożego Narodzenia i początek nowego roku w szpitalu, gdzie miał operowane kolano. Obecnie przebywa w domu na warszawskim Żoliborzu, gdzie ochroniarze dbają, by miał wszystko, czego potrzebuje. Sam prezes PiS na razie nie wychodzi z domu. Polityk cały czas dochodzi do siebie o zabiegu i walczy o powrót do pełnej sprawności. O jego nienajlepszym samopoczuciu świadczy to, iż po raz pierwszy od dawna nie pojawił się na miesięcznicy smoleńskiej.

Ryszard Czarnecki o Jarosławie Kaczyńskim

Do tej pory Jarosław Kaczyński niemal zawsze pojawiał się na uroczystościach 10 dnia każdego miesiąca, niezależnie od okoliczności. Tym razem jednak zabrakło go na Placu Piłsudskiego w Warszawie. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy europosła PiS. - Nasz Prezes zawsze uczestniczył w miesięcznicach w Warszawie i na Wawelu, i będzie dalej uczestniczył. Ten raz był wyjątkowy, jest po operacji i rehabilituje się w domu. Jesteśmy przekonani, że za miesiąc. Będziemy znów razem na tych ważnych uroczystościach – powiedział nam Ryszard Czarnecki. Rekonwalescencja i aktywizacja po operacji to zawsze bardzo ważne i trudne momenty w odzyskiwaniu dawnej sprawności. Można mieć nadzieję, że Jarosław Kaczyński szybko wróci do zdrowia, a za miesiąc będzie już mógł wziąć udział w obchodach miesięcznicy.

Sonda Czy popierasz organizowanie miesięcznic smoleńskich? Tak, powinny się odbywać Nie, jestem przeciwny Nie mam zdania na ten temat