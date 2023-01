Dbają o prezesa Kaczyńskiego jak o skarb! Ciepły obiad z dobrej knajpy, zakupy pod drzwi

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przechodzi rehabilitację po operacji wszczepienia endoprotezy, której poddał się w Wojskowym Instytucie Medycznym przy ul. Szaserów, w domowych pieleszach. Zabieg przeszedł ciężko, był mocno obolały. Ale to już powoli przeszłość, bo Jarosław Kaczyński z każdym dniem odzyskuje siły! Pomaga mu w tym zdrowa i pożywna dieta. „Super Express” był świadkiem, jak ochroniarz prezesa dostarczył mu obiad z restauracji na warszawskiej Saskiej Kępie, która specjalizuje się w polskiej kuchni. Prezes mógł zamówić m.in. schabowego (za 34 zł), mielonego (32 zł), pstrąga (49 zł) czy pierogi z mięsem za 29 zł. A wiadomo, że tradycyjne pierogi czy kotlet mielony to jedne z ulubionych dań obiadowych prezesa PiS.

Dobre jedzenie to jedno. Jednak do pełni zdrowia są potrzebne też lekarstwa. W tym celu ochroniarz Kaczyńskiego udał się do niewielkiej apteki osiedlowej. Wcześniej zrobił także zakupy spożywcze w markecie należącym do polskiej sieci handlowej.

Jarosław Kaczyński dochodzi do pełni sił w domowym zaciszu

Ciepły obiad i odpowiednie medykamenty potrafią zdziałać cuda, bo prezes przez cały weekend nadrabiał partyjne i polityczne zaległości. A spraw do załatwienia nagromadziło się sporo! Trzeba zmobilizować działaczy do wytężonej pracy w terenie, zastanowić się, co dalej z projektem ustawy o Sądzie Najwyższym, którego nie chce poprzeć Solidarna Polska i do którego uwagi ma prezydent. Do tego dochodzi kontynuacja przerwanego objazdu po kraju. – Prezes wraca na trasę na przełomie stycznia i lutego – zapowiedział sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski (44 l.).

