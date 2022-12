Tak Jarosław Kaczyński zachowuje się w szpitalu

Jarosław Kaczyński tuż przed Świętami Bożego Narodzenia trafił do szpitala, gdzie drugi raz przeszedł zabieg wszczepienia endoprotezy. Na temat stanu zdrowia szefa PiS pojawiają się różne plotki. My mamy informacje z pewnego źródła, bo od brata ciotecznego prezesa - Jana Marii Tomaszewskiego. - Z Jarkiem jest dobrze, rozmawialiśmy niedawno, dowcipkuje sobie. Nie mogłem pojechać do Jarka, bo chory byłem, ale jest wszystko ok. Jarek już nogami przebiera, że chciałby wyjść i wrócić do pracy, ale chcemy wszystko doprowadzić do końca, żeby z jego zdrowiem było całkiem w porządku - zdradza nam Tomaszewski. Wcześniej dowiedzieliśmy, że Jarosław Kaczyński już na przełomie stycznia i lutego wróci do wielkiego objazdu kraju.

Kiedy Jarosław Kaczyński wyjdzie ze szpitala?

Pobyt w szpitalu chyba jednak trwa dłużej, niż pierwotnie zakładało otoczenie prezesa PiS. Wszystko wskazuje na to, że Jarosław Kaczyński spędzi placówce nie tylko sylwestra i nowy rok, lecz także kilka kolejnych dni 2023 roku. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że prezes może opuścić szpital w okolicach 5-6 stycznia. To by oznaczało, że bardzo ważne dla katolików święto - Trzech Króli - Jarosław Kaczyński spędzi już w swoim domu na Żoliborzu. Na razie jednak musi dowodzić partią ze szpitalnego łóżka. - Prezes jest twardym człowiekiem. Z tego co słyszę, także podczas rekonwalescencji cały czas pracuje. Wkrótce wróci także do podróży po Polsce - zapewnił poseł PiS Bartłomiej Wróblewski.

