Jarosław Kaczyński rządzi Polską ze szpitala. Prezes PiS rwie się do pracy

Jarosław Kaczyński od dwóch tygodni przebywa w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, gdzie przeszedł operację wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. I mimo że zabieg się udał, to prezes PiS gorzej go zniósł niż w grudniu 2019 roku. - Prezes jest jednak twardy i da radę. Zresztą on już żyje pracą, bo inaczej nie może. Dogląda spraw partii, jest w stałym kontakcie ze swoimi współpracownikami – opowiada nam ważny polityk PiS. Prezesa odwiedzał również w ostatnich dniach w szpitalu premier Mateusz Morawiecki.

Jest chętny na kupno domu Jarosława Kaczyńskiego. Chce tam zrobić klub LGBT!

- Prezes PiS Jarosław Kaczyński jest niekwestionowanym liderem naszego obozu i wszyscy czekamy na powrót pana prezesa, który poprowadzi PiS do kolejnego zwycięstwa w jesiennych wyborach – zaznacza w rozmowie z nami Adam Andruszkiewicz (32 l.) z PiS. Wszystko wskazuje też na to, że Kaczyński Sylwestra spędzi jeszcze w szpitalu. - Prezes ma wyjść do domu już po nowym roku. Choć lepiej się czuje, to warto wszystko dobrze zrobić i trochę dłużej zostać na ul. Szaserów, żeby nie było żadnych ewentualnych później komplikacji – mówi nasze źródło. Jarosław Kaczyński do politycznej aktywności ma wrócić za około dwa tygodnie, a na przełomie stycznia i lutego znowu zrobić wielki objazd po Polsce. - Prezes jest twardym człowiekiem. Z tego co słyszę, także podczas rekonwalescencji cały czas pracuje. Wkrótce wróci także do podróży po Polsce – kwituje w rozmowie z nami poseł PiS Bartłomiej Wróblewski (47 l.).