Kaczyński szczerze o pieniądzach z KPO. „Granicą jest nasza konstytucja”

Jarosław Kaczyński rzadko udziela wywiadów, a swoje stanowisko na wszelkie tematy woli wygłaszać podczas spotkań z mieszkańcami Polski. Tym razem jednak zrobił wyjątek. Prezes PiS zgodził się porozmawiać z Polską Agencją Prasową i opowiedzieć między innymi o środkach z KPO, których Polska nadal nie otrzymała. Przyznał, że niewątpliwie środki z Unii Europejskiej by się przydały, by podtrzymać szybkie tempo rozwoju naszego kraju. - Polska dzisiaj rozwija się tylko w niewielkiej mierze dzięki środkom europejskim, ale zawsze - że tak powiem - czym więcej, tym lepiej – stwierdził były wicepremier. Jarosław Kaczyński zwrócił uwagę, że najwięcej problemów w rozmowach z Brukselą sprawia jej wiarygodność, a nie propozycje płynące z naszej strony. - To jest pytanie, czy tam w ogóle chodzi o jakieś konkretne sprawy, czy wyłącznie o to, aby pomóc radykalnie opozycji w zwycięstwie, w uzyskaniu optymalnego z punktu widzenia głównie Niemiec wyniku wyborczego; PO to partia niemiecka, ciągle to powtarzam – mówił polityk w rozmowie z PAP. Według Jarosława Kaczyńskiego, pieniądze z KPO po prostu się Polsce należą. - Jeśli mielibyśmy absolutną pewność, że pieniądze z KPO i z budżetu głównego do nas popłyną i że nie będą już później kwestionowane, to rozważylibyśmy pewne posunięcia, granicą jednak jest nasza konstytucja, której nie możemy złamać – oznajmił.

Sonda Czy środki z KPO są nam potrzebne? Tak Nie