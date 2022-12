Marcin Przydacz o KPO: "Jest bardzo duża szansa, by te negocjacje zakończyły się pozytywnie, pod warunkiem, że..."

Jacek Prusinowski zahaczył o temat jednego z ostatnich sondaży, wedle którego Polacy obarczają winą za brak pieniędzy z KPO rząd i partię sprawującą władzę, a nie opozycję i Komisję Europejską. - Ja widziałem te badania, one były rozbite po kilkanaście kilkadziesiąt procent w różnej tematyce. Na pewno zwolennicy opozycji uważają, że rząd jest winny, a pewnie zwolennicy rządu rozbijają to częściowo na Komisję Europejską i opozycję oraz jakichś radykałów - wskazywał Przydacz.

Prowadzący dopytywał się o to, czy środki z Krajowego Planu Odbudowy do Polski popłyną w jakiejś bliżej określonej przyszłości. - Ja uważam, że jest bardzo duża szansa, by te negocjacje zakończyły się pozytywnie, pod warunkiem, że ci, którzy chcą grać na tym polityczną swoją grę, przestaną działać przeciw interesowi państwa polskiego. Jeśli tylko rząd z Komisją Europejską rozmawiałby bez wpływu środowisk opozycyjnych, bez wpływu środowisk sędziowskich, profesorskich, tych wszystkich emocjonalnie zaangażowanych, bo też dla części środowiska sądowego i profesorskiego to nie jest już kwestia prawna, tylko część ich życia i emocji i oni muszą za wszelką cenę zwalczać polski rząd. Jeśli tu udałoby się nam odrzucić na bok ich frustrację i rozmawiać tylko o konkretach z Unią Europejską, to jestem przekonany, że do finalnego porozumienia jesteśmy w stanie dojść - podsumował Marcin Przydacz.