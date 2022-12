i Autor: Sebastian Wielechowski/SUPER EXPRESS fot. Sebastian Wielechowski/SUPER EXPRESS

Prezes PiS nie będzie zadowolony

Nie uwierzysz! Najbliższy człowiek Jarosława Kaczyńskiego mówi wprost: "Kibicuję Tuskowi!"

Początek tego tygodnia to przejęcie władzy na Śląsku przez opozycję po tym, jak wolty dokonał marszałek Jakub Chełstowski (41 l.) oraz trójka radnych, którzy dotąd stali po stronie PiS. Dla partii rządzącej to cios, ale co członkowie formacji powiedzą na słowa Stanisława Karczewskiego (67 l.), który zapowiedział kibicowanie Donaldowi Tuskowi (65 l.)?