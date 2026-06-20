Kaczyński skończył 77 lat. Co z emeryturą? Chce być jak Adenauer

18 czerwca to dla Jarosława Kaczyńskiego dzień refleksji, a nie świętowania – po katastrofie smoleńskiej urodziny często spędza przy grobie brata na Wawelu.

Politycy PiS składają mu życzenia zdrowia, wytrwałości i dalszego prowadzenia partii, podkreślając jego aktywność i rolę w kluczowych decyzjach ugrupowania.

Wewnętrzne napięcia w PiS nie zmieniają faktu, że wielu działaczy nie wyobraża sobie zmiany lidera, a sam Kaczyński od lat odwołuje się do przykładu Adenauera i nie mówi o politycznej emeryturze.

Politycy składają życzenia prezesowi PiS

Jarosław Kaczyński nigdy nie lubił hucznego obchodzenia urodzin, a po katastrofie smoleńskiej, w której zginął jego brat bliźniak Lech (+ 61 l.) z małżonką, 18 czerwca to dla lidera PiS dzień refleksji. W urodziny często odwiedza grób brata na Wawelu i tak też było w ostatni czwartek. Członkowie Prawa i Sprawiedliwości w czwartek złożyli swojemu liderowi życzenia. Niektórzy zrobili to za naszym pośrednictwem. – Prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu życzę przede wszystkim zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Poza tym życzę, żeby prowadził ten nasz pociąg PiS jeszcze przez kolejne lata, z bardzo dobrymi kolejnymi przystankami. Ten najbliższy przystanek jest za półtora roku (wybory parlamentarne) i mam nadzieję, że będzie zwycięski – powiedział „Super Expressowi” poseł Michał Wójcik (55 l.).

– Jarosławowi Kaczyńskiemu życzę dużo wytrwałości, utrzymania pozytywnej energii oraz tego, by wszystkie jego plany się spełniały – to z kolei życzenia byłego posła i europosła PiS prof. Karola Karskiego (60 l.).

Kaczyński jak Adenauer?

Zdrowie i wytrwałość będą prezesowi Kaczyńskiemu potrzebne, chociaż wydaje się, że energii mu nie brakuje. W 2018 r., gdy polityk miał 69 lat, został zapytany, czy myśli o znalezieniu następcy. – 69 lat to sporo, ale to nie jest jeszcze wiek emerytalny – odparł Kaczyński podczas wiecu. – Konrad Adenauer (+91 l.) zaczynał bycie kanclerzem, mając 73 lata, czyli cztery lata więcej, niż ja mam dzisiaj – dodał lider PiS. – Mogę być prezesem partii krótko, ale mogę być też i dłużej. Kiedy powiem, że już będę rezygnował, albo też jakieś obiektywne powody doprowadzą do tego, że będę musiał zrezygnować, to oczywiście wtedy ta sprawa stanie. W tej chwili takiego problemu nie ma – kontynuował. Przypominamy, że Konrad Adenauer był kanclerzem aż przez 14 lat, do 1963 r., gdy podał się do dymisji.

Rok po wyborach Nawrocki psuje krew Kaczyńskiemu

Chociaż konflikty, które wybuchły w PiS, głównie między kandydatem na premiera Przemysławem Czarnkiem (49 l.) i byłym premierem Mateuszem Morawieckim (58 l.), ujawniają ich ambicje przejęcia władzy po Jarosławie Kaczyńskim, to wielu polityków ugrupowania nie chce nawet słyszeć o takiej roszadzie. – W niektórych prorządowych mediach widzę rytualne spekulacje dotyczące odejścia Jarosława Kaczyńskiego z funkcji prezesa Prawa i Sprawiedliwości, ale słyszymy o tym od wielu lat i nie ma co przykładać do tego jakiejkolwiek uwagi. Pan prezes jest osobą bardzo aktywną, co widać na co dzień. Jest jedną z kluczowych postaci decydujących o sytuacji na naszej scenie politycznej, co jest bardzo dobre dla Polski i Polaków. Nie wyobrażam sobie, aby mógł przejść na emeryturę. Różne polityczne szkodniki mogą sobie o tym tylko pomarzyć – powiedział Karol Karski.

Kolejne zwycięstwo w 2027 r.

Wtóruje mu Michał Wójcik. – Prezes jest w świetnej formie i odnosi sukcesy. Ostatni sukces był rok temu, bo to prezes wskazał Karola Nawrockiego (43 l.) jako kandydata na prezydenta – i wbrew wielu ludziom to dziś pan Nawrocki pełni tę funkcję. A za półtora roku są ważne wybory i Jarosław Kaczyński ponownie poprowadzi nas do zwycięstwa – mówi nam poseł PiS.

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