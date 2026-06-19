Jarosław Kaczyński niemal zniknął za ogromnym wieńcem. Smutna Marta Kaczyńska z mężem i synem szli tuż za nim

Jarosław Kaczyński, w dniu swoich urodzin, złożył hołd bratu Lechowi i Marii Kaczyńskiej na Wawelu, w uroczystości pełnej symboliki.

Uwagę przykuła obecność Marty Kaczyńskiej, która przybyła z mężem i synem, nadając wydarzeniu osobisty i rodzinny wymiar.

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Jarosław Kaczyński odwiedził grób brata w dniu urodzin

W czwartek, 18 czerwca, Jarosław Kaczyński pojawił się na Wawelu, gdzie spoczywają Lech i Maria Kaczyńscy. Data wizyty miała dla prezesa Prawa i Sprawiedliwości szczególne znaczenie. Właśnie tego dnia przypadają urodziny braci bliźniaków – Jarosława i Lecha Kaczyńskich.

Prezes PiS przyniósł na grób brata i bratowej okazały wieniec z biało-czerwonych kwiatów. Uczestnicy uroczystości stanęli przed miejscem pochówku pary prezydenckiej i wspólnie oddali jej hołd. Wizyta przypadła również w kolejną miesięcznicę pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich.

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Marta Kaczyńska przyjechała z mężem i synem

Uwagę zwracała obecność najbliższej rodziny zmarłej pary prezydenckiej. Marta Kaczyńska pojawiła się na Wawelu razem z mężem i synem. Cała trójka szła w pobliżu Jarosława Kaczyńskiego, a następnie uczestniczyła w uroczystości przy grobie Lecha i Marii Kaczyńskich.

Marta Kaczyńska wybrała na tę okazję elegancki, granatowy garnitur. Jej mąż i syn także byli ubrani w ciemne, uroczyste stroje. Rodzinie towarzyszyli współpracownicy oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Beata Szydło i politycy PiS na WaweluWśród osób, które wzięły udział w uroczystości, znalazła się między innymi była premier Beata Szydło. Na Wawel przyjechali również inni przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Po złożeniu kwiatów uczestnicy stanęli przed grobem ze spuszczonymi głowami.

Jarosław Kaczyński regularnie odwiedza miejsce pochówku brata i bratowej. Czerwcowa wizyta miała jednak wyjątkowo osobisty charakter ze względu na wspólne urodziny braci oraz obecność Marty Kaczyńskiej z najbliższą rodziną.

Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądała wizyta Jarosława Kaczyńskiego, Marty Kaczyńskiej i polityków PiS na Wawelu.

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