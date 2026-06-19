Ziobro w opałach! Znów straci immunitet? Sejm zdecyduje jeszcze dziś

Komisja regulaminowa opowiedziała się za przyjęciem wniosku dotyczącego Ziobry.

Sprawa została zainicjowana przez Dariusza Korneluka jako oskarżyciela prywatnego.

Głosowanie Sejmu zaplanowano na piątek, 19 czerwca.

Komisja chce uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze

Sejmowa Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych rekomenduje posłom wyrażenie zgody na pociągnięcie Zbigniewa Ziobry do odpowiedzialności karnej. Wniosek dotyczy prywatnego postępowania zainicjowanego przez Dariusza Korneluka.

Sprawozdanie komisji przedstawił podczas czwartkowych obrad poseł Tomasz Głogowski. Jak przekazał, Ziobro nie wskazał żadnego parlamentarzysty, który reprezentowałby jego interesy podczas posiedzenia komisji.

Posłowie broniący polityka PiS argumentowali, że jego wypowiedzi były oceną sposobu powołania Dariusza Korneluka oraz zmian przeprowadzonych w Prokuraturze Krajowej. Większość członków komisji uznała jednak, że Ziobro nie ograniczył się do wyrażenia politycznej opinii.

– Większość posłów wskazywała na bardzo konkretne i brutalne zarzuty – relacjonował Głogowski.

Jak dodał, podczas dyskusji podnoszono, że nie można bezpodstawnie oskarżać prokuratora krajowego.

O jakie słowa Zbigniewa Ziobry chodzi?

Spór dotyczy między innymi wypowiedzi Zbigniewa Ziobry z grudnia 2025 roku. Były minister sprawiedliwości mówił wówczas, że Donald Tusk zdecydował o powołaniu na stanowisko prokuratora krajowego „partyjnego działacza”.

Ziobro zarzucał również Kornelukowi, że jego zadaniem miało być umarzanie postępowań dotyczących nieprawidłowości w otoczeniu premiera oraz inicjowanie spraw przeciwko politycznym przeciwnikom obecnej władzy.

Dariusz Korneluk uznał, że wypowiedzi naruszyły jego dobre imię, i zdecydował się skierować przeciwko politykowi PiS prywatny akt oskarżenia. Do przeprowadzenia postępowania potrzebna jest jednak zgoda Sejmu na uchylenie Ziobrze immunitetu w tej sprawie.

Dlaczego Sejm ponownie głosuje nad immunitetem Ziobry?

Uchylenie immunitetu parlamentarnego nie ma charakteru ogólnego. Każda decyzja Sejmu odnosi się do określonego czynu lub postępowania, dlatego pojawienie się następnego wniosku wymaga kolejnego głosowania.

Pod koniec maja Sejm uchylił już Ziobrze immunitet w związku z prywatnym aktem oskarżenia skierowanym przez dziennikarkę Dorotę Wysocką-Schnepf. Obecna sprawa dotyczy innych wypowiedzi oraz wniosku złożonego przez Dariusza Korneluka.

Komisja regulaminowa zajęła się dokumentami 10 czerwca i większością głosów zarekomendowała ich przyjęcie. Ostateczna decyzja należy teraz do całego Sejmu. Głosowanie umieszczono w porządku piątkowych obrad.

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