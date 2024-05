i Autor: WOJCIECH JARGILO/SUPER EXPRESS

mocne słowa!

Kaczyński reaguje na sensacyjnę stratę władzy na Podlasiu. Krótko, acz bardzo mocno!

We wtorek bardzo zaskakująco okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość, choć zdobyło najwięcej mandatów na Podlasiu w ostatnich wyborach samorządowych, to wcale nie będzie tam jednak rządzić! Co się stało? Dwóch radnych, którzy startowali z list partii Jarosława Kaczyńskiego postanowiło zmienić front i dogadało się z Koalicją Obywatelską. Zapytany o komentarz do tej sytuacji prezes PiS nie gryzł się w język!