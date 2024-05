Totalna sensacja! PiS traci władzę w sejmiku na Podlasiu

Łukasz Prokorym z Koalicji Obywatelskiej wybrany został we wtorek na nowego marszałka województwa podlaskiego. W tajnym głosowaniu otrzymał 16 głosów w 30-osobowym sejmiku. PiS zgłosiło na to stanowisko dotychczasowego marszałka Artura Kosickiego, którego kandydaturę poparło 13 radnych; jeden głos był nieważny. Łukasz Prokorym jest radcą prawnym, w poprzedniej kadencji samorządu był przewodniczącym Rady Miasta Białystok. W tych wyborach był liderem listy do sejmiku w okręgu obejmującym stolicę województwa podlaskiego. Wcześniej sejmik wybrał przewodniczącego, którym został Cezary Cieślukowski (Trzecia Droga). Z jego inicjatywy doszło do rozszerzenia porządku obrad o wybór nowego marszałka i pozostałych członków zarządu województwa, w tym dwoje wicemarszałków.

W nowym sejmiku województwa podlaskiego PiS ma 15 mandatów, 8 Koalicja Obywatelska, 6 Trzecia Droga, jeden KWW Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy. Niewykluczone, że w związku z takimi wynikami głosowania, część radnych PiS nie znajdzie się w tym klubie.

Kolejne wybory czekają nas już 9 czerwca. To właśnie wtedy Polacy wybiorą swoich reprezentantów do Parlamentu Europejskiego. Nasz kraj będzie reprezentować 53 europosłów.

