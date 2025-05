Stanowski uderza w debatę TVP przed drugą turą. Czarnek: „Ostatnia deska ratunku Trzaskowskiego”

Im bliżej drugiej tury wyborów prezydenckich 2025, tym więcej emocji budzi temat telewizyjnych debat. Tym razem to Krzysztof Stanowski – dziennikarz i twórca Kanału Zero – wbił kij w polityczne mrowisko.

„Debata w TVP przed drugą turą 21 maja, zaraz po przeliczeniu głosów, to jakiś kuriozalny pomysł. W poniedziałek skończą liczyć głosy, a w środę mają już debatować? Po co? Dlaczego taka data? Co to ma na celu?” – zapytał Stanowski w swoim wpisie, który w ciągu kilku godzin zebrał ponad 140 tys. wyświetleń.

Czarnek odpowiada Stanowskiemu. „Nie widzę innego celu niż pomoc Trzaskowskiemu”

Na jego komentarz odpowiedział poseł PiS i były minister edukacji Przemysław Czarnek. Jego interpretacja jest jednoznaczna: „Panie Redaktorze, to kombinacja na wypadek przegranej Trzaskowskiego w pierwszej turze – taka ostatnia deska ratunku. Chyba. No bo nic innego, logicznego do głowy nie przychodzi”.

Wpis Czarnka momentalnie rozszedł się w sieci i wzmocnił tezę o „politycznym podtekście” decyzji Telewizji Polskiej. Według nieoficjalnych informacji debata miałaby się odbyć po pierwszej turze, ale jeszcze przed oficjalnym startem kampanii przed drugą turą, co zdaniem wielu komentatorów może służyć konkretnemu kandydatowi – w domyśle Trzaskowskiemu.

Wybory prezydenckie 2025. Polityczny teatr i medialna awantura o debatę?

Pojawiają się głosy, że data debaty w TVP może zostać wykorzystana do narzucenia narracji przed drugą turą – zanim wyborcy zdążą ochłonąć po pierwszej. Krytycy pytają o transparentność, celowość i uczciwość takiej decyzji. Zwolennicy Koalicji Obywatelskiej milczą – jakby czekali na rozwój sytuacji.

Wszystko wskazuje na to, że debaty – ich format, miejsce i termin – będą jednym z głównych pól bitwy w ostatnim akcie kampanii prezydenckiej 2025.

