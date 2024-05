i Autor: Polska Press/East News

to nie żart!

Czas umierać! Koalicja PiS-PO stała się faktem! Tusk się wścieknie, mowa o zdradzie!

pmar 11:21 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Ostatni raz realnie o takiej koalicji mówiono w 2005 roku, gdy to po wyborach miał powstać rząd PO-PIS. Jak dobrze wiemy, nie wyszło, a ewentualna współpraca obu partii jawiła się od tego czasu jako coś praktycznie rzecz biorąc nierealnego. Tymczasem, bardzo, ale to bardzo zaskakująco, w powiecie inowrocławskim radni PiS i KO właśnie zawarli koalicję! Sześciu radnych KO ma teraz wylecieć za to z partii. - Zdradzili nie tylko ideały i wartości KO, ale zdradzili również swoich kolegów z list - stwierdziła szefowa lokalnych struktur PO Elżbieta Piniewska.