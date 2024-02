Afera na spotkaniu Rydzyka z żoną Wałęsy! "W Fatimie biegał z ..."

Zapraszamy do oglądania

Ojciec Rydzyk to postać, która od wielu lat wzbudza wielkie kontrowersje. Przez część chwalony za powołanie Radia Maryja i Telewizję Trwam, przez innych z tych samych powodów krytykowany. Jak się okazuje, dość krytyczna wobec słynnego redemptorysty jest Danuta Wałęsa. W swojej książce opisała, jak doszło do pierwszego spotkania z ojcem Rydzykiem. - W Fatimie osobiście poznałam tego pana z Torunia, w czarnej sukience z koloratką na szyi. Odniosłam bardzo złe wrażenie. Nie miał nic z duchowości, z księdza, z zakonnika. W Fatimie biegał z takim dziwnym wyrazem oczu. (...) Niemal ciągnął za rękę, żebym wypowiadała się dla jego radia. W ten sposób zburzył moje skupienie i zniszczył może przeżycie duchowe. Wówczas przez niego nabrałam nieufności i niewiary w to radio - ujawniła w swojej książce "Danuta Wałęsa. Marzenia i tajemnice" małżonka prezydenta.

