Miller: Największą klęskę poniósł Szymon Hołownia, to będzie miało poważne konsekwencje

Leszek Miller był gościem Kamili Biedrzyckiej w jej programie w poniedziałek 19 maja. Co oczywiste, głównym tematem rozmowy była pierwsza tura wyborów prezydenckich. - Trzaskowski jest w bardzo trudnej sytuacji, ale ma więcej możliwości - przekonywał, dodając przy tym, że wygra on "niewielką różnicą głosów". - Zandberg powinien zrozumieć, to jest taki czas, w którym trzeba się wznieść ponad własne uprzedzenia - dodawał. Obejrzyj całą rozmowę!