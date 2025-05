Polacy chcą ciszy wyborczej. Zobacz najnowsze badania

Krzysztof Izdebski, Fundacja Batorego:

Polacy na pewno są zmęczeni polityka i chcą od niej odpocząć. Czasami naprawdę warto to zrobić. Nie jest to jednak wcale jedyny powód, dla którego mogą chcieć utrzymania ciszy wyborczej. To narzędzie jest gwarancją równości wyborów. Wyobraźmy sobie, że można by było prowadzić agitacje pod lokalami wyborczymi. Trudniej jest też naprawdę w ostatniej chwili odpalić jakąś polityczną "bombę" na temat oponenta, bez dania żadnych szanse na obronę.